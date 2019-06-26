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Генсек НАТО раскрыл план противодействия России в Европе

среда, 26 июня 2019, 22:54
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В НАТО приняли важное решение для противодействия агрессии России в Европе.

Об этом заявил в среду, 26 июня, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого заседания министров обороны.

"Министры обороны стран НАТО решили не размещать новые ядерные ракеты в Европе после распада ДРСМД. Однако НАТО должен гарантировать эффективность и надежность своего ядерного сдерживания", – сказал он.

По словам генсека НАТО, министры согласовали "оборонные и сбалансированные" меры в виде новых учений, активизации разведдеятельности, развития систем ПРО и обычных вооружений.

"Министры решили сегодня, что НАТО ответит, если РФ не вернется к выполнению договора. НАТО будет придерживаться взвешенного и оборонительного подхода ко всему, что мы сделаем", – резюмировал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине предложили неожиданный способ борьбы против России.

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