Зеленский помиловал заключенного, которого передала Россия

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинского политзаключенного Сергея Литвинова, который был осужден в России по сфабрикованным обвинениям. В начале 2019 года украинца перевели в колонию Харькова.

О решении президента на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

"Подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова из Диканевской исправительной колонии", - сообщил он.

Как известно, Литвинов отбывал наказание в российском Магадане. После того, как его передали Украине, местный суд отправил его отбывать наказание по приговору, принятому российским судом.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", обвиняемый по симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" крымскотатарский активист Раим Айвазов рассказал об издевательствах российских силовиков после его задержания на границе с аннексированным Крымом.