Узник Кремля рассказал о пытках и издевательствах в оккупированном Крыму

Обвиняемый по симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" крымскотатарский активист Раим Айвазов рассказал об издевательствах российских силовиков после его задержания на границе с аннексированным Крымом.

Об этом сообщила адвокат крымского татарина Мария Эйсмонт, передают Крым.Реалии.

"На вопрос о том, где и при каких обстоятельствах он был задержан, Айвазов рассказал, что на КПП где-то в 2-3 часа ночи его долго не пропускали. Позднее трое оперативников ФСБ, как он считает, посадили его в машину (ударив при этом), с которой предварительно скрутили номерные знаки, и вывезли в какие-то поля. Там поставили на землю на колени и как бы имитировали расстрел – стреляли рядом с ним. После этого в таком состоянии повезли в управление ФСБ, где уже официально оформили по документам задержание", – пересказала слова своего подзащитного Эйсмонт.

Напомним, Киевский райсуд аннексированного Симферополя продлил Айвазову меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 15 августа. Заседание проходило в закрытом режиме. В частности, в зал не пустили даже родственников.

Как сообщал "Апостроф", ранее узник Кремля из Крыма Эдем Семедляев рассказал, как ФСБ устроила ему "прогулку" в лес.