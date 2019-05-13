RU   UA   EN  

понедельник, 13 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

13 мая

20:27
Узник Кремля рассказал о пытках и издевательствах в оккупированном Крыму
19:59
В США умерла легендарная голливудская актриса: фото
19:40
Почти готов: появилось фото нового моста в центре Киева
19:32
​Озвучен "нервный" прогноз курса гривни без поддержки МВФ
19:28
США - Финляндия 3-2: видео матча ЧМ по хоккею
19:25
Россия - Чехия 3-0: видео матча ЧМ по хоккею
19:20
Между США и Европой назревает "военный" скандал: что известно
19:10
Евровидение-2019: главные события первого полуфинала онлайн
18:58
Бежали от преследований: на границе с Россией задержали семейную пару, видео
18:52
В Киеве автобус "сел на мель" посреди дороги: фото и видео
18:29
В Верховной Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
18:23
Экономист из команды Зеленского в 600 раз ошибся с долгами украинцев: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Узник Кремля рассказал о пытках и издевательствах в оккупированном Крыму

понедельник, 13 мая 2019, 20:27
переглянути новину українською

Обвиняемый по симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" крымскотатарский активист Раим Айвазов рассказал об издевательствах российских силовиков после его задержания на границе с аннексированным Крымом.

Об этом сообщила адвокат крымского татарина Мария Эйсмонт, передают Крым.Реалии.

"На вопрос о том, где и при каких обстоятельствах он был задержан, Айвазов рассказал, что на КПП где-то в 2-3 часа ночи его долго не пропускали. Позднее трое оперативников ФСБ, как он считает, посадили его в машину (ударив при этом), с которой предварительно скрутили номерные знаки, и вывезли в какие-то поля. Там поставили на землю на колени и как бы имитировали расстрел – стреляли рядом с ним. После этого в таком состоянии повезли в управление ФСБ, где уже официально оформили по документам задержание", – пересказала слова своего подзащитного Эйсмонт.

Напомним, Киевский райсуд аннексированного Симферополя продлил Айвазову меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 15 августа. Заседание проходило в закрытом режиме. В частности, в зал не пустили даже родственников.

Как сообщал "Апостроф", ранее узник Кремля из Крыма Эдем Семедляев рассказал, как ФСБ устроила ему "прогулку" в лес.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Грозы и плюс 28: синоптики удивили погодой на неделю

Известного депутата Третьякова уличили в связях с спецслужбами РФ: что известно

Ликвидация депутатов и коралловые трамваи: самые странные петиции украинцев

Такое впечатление, что Украина не уважает ни себя, ни своих граждан - Игорь Кондратюк

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: