RU  UA  EN

понедельник, 15 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Политика

Новости

14 июля

23:59
Глава отделения партии Зеленского признал свою вину в смертельном ДТП под Полтавой
23:42
Джокович - Федерер: полный видеообзор финала Уимблдона
23:32
В Одессе на пляж сошел оползень: спасатели ищут пострадавших, фото
23:04
В России рассказали, способен ли Путин отдать власть мирным путем
22:31
"Высокий сезон": в сети высмеяли "аншлаг" на пляжах в Крыму, фото
22:02
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детьми: опубликованы фото
21:34
В России перевернулся автобус с пассажирами: фото и подробности смертельного ДТП
21:09
Джокович победил Федерера в фантастическом финале Уимблдона
21:03
Порошенко неожиданно назвал возможную дату освобождения пленных моряков
20:31
В Европе разбился самолет с парашютистами: множество погибших
20:30
Джокович - Федерер - 3-2: результат финала Уимблдона
19:59
Избил и ограбил: жестокое нападение на женщину в Киеве попало на видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кто такой Медведчук: давний друг Путина дал исчерпывающий ответ

воскресенье, 14 июля 2019, 11:17
переглянути новину українською

Финансовый аналитик, а в прошлом советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец рассказал, кем на самом деле является олигарх Виктор Медведчук и по совместительству кум президента России Владимира Путина.

Об этом он рассказал в интервью Обозревателю.

"Напомню вам, кто такой Медведчук. Это агент КГБ со студенческих времен под оперативным псевдонимом "Соколовский" и человек, который приобрел новые возможности и новое дыхание с тех пор, как стал кумом Путина. На территории Украины он подменяет собой все резидентуры спецслужб РФ – ФСБ, СВР, ГРУ. Они Кремлю не нужны, пока в Украине есть Медведчук. Он выполняет колоссальный объем агентурной работы. Это источник важнейшей политической информации о ситуации в стране. Причем, учитывая круг его связей, это ценнейшая информация", - рассказал он.

По словам разведчика, советы, которые дает Медведчук Путину, часто приводят к обратным результатам, но как агент-информатор Медведчук бесценен.

"Далее, это агент-вербовщик. Он вербует людей в качестве агентов Кремля. Судя по его почти триумфальному возвращению в Украину, в этом деле он добился больших успехов. Вот как он за последние пару лет проник на рынок нефтепродуктов Украины? Кто его туда пустил и на каких условиях? Кто ему дал возможность захватить раскрученные телеканалы? Как это произошло, если в Украине идет войну против агрессора, агентом которого он является?! Ответьте на эти вопросы, и вы узнаете о завербованных Медведчуком агентах", - добавил Швец.

По его мнению, заполучение Медведуком в собственность телеканалов - это важный канал реализации активных мероприятий Кремля, которые он транслирует через подконтрольные телеканалы.

"Так вот вам разведпризнак: если Медведчук беспрепятственно ведет бурную политическую и экономическую деятельность в Украине, это значит, что в стране компрадорская власть, которая за спиной народа тихо ведет закулисные торги с Кремлем. Поэтому команде Зеленского необходимо в срочном порядке принять закон об иностранных агентах. Для этого можно использовать опыт США, где такой закон был принят еще в 1938 году для борьбы с набирающей силу прогитлеровской пятой колонной. Такой закон необходим Украине как воздух. Если российская агентура, сидящая на самом верху нынешней "элиты", не будет отстранена от власти, будущее страны совершенно безнадежно", - отметил аналитик.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Нацсовете намекнули, что Медведчуку ничего не будет из-за скандала с телемостом.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Химическая люстрация": сможет ли Зеленский заново очистить власть

Тройка с плюсом: как оценить пятилетний "роман" Украины и ЕС

В дружеском тоне: все подробности и слухи вокруг разговора Зеленского и Путина

Пиар и ничего больше: почему Европа приняла решение в пользу Януковича

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: