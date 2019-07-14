Кто такой Медведчук: давний друг Путина дал исчерпывающий ответ

Финансовый аналитик, а в прошлом советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец рассказал, кем на самом деле является олигарх Виктор Медведчук и по совместительству кум президента России Владимира Путина.

Об этом он рассказал в интервью Обозревателю.

"Напомню вам, кто такой Медведчук. Это агент КГБ со студенческих времен под оперативным псевдонимом "Соколовский" и человек, который приобрел новые возможности и новое дыхание с тех пор, как стал кумом Путина. На территории Украины он подменяет собой все резидентуры спецслужб РФ – ФСБ, СВР, ГРУ. Они Кремлю не нужны, пока в Украине есть Медведчук. Он выполняет колоссальный объем агентурной работы. Это источник важнейшей политической информации о ситуации в стране. Причем, учитывая круг его связей, это ценнейшая информация", - рассказал он.

По словам разведчика, советы, которые дает Медведчук Путину, часто приводят к обратным результатам, но как агент-информатор Медведчук бесценен.

"Далее, это агент-вербовщик. Он вербует людей в качестве агентов Кремля. Судя по его почти триумфальному возвращению в Украину, в этом деле он добился больших успехов. Вот как он за последние пару лет проник на рынок нефтепродуктов Украины? Кто его туда пустил и на каких условиях? Кто ему дал возможность захватить раскрученные телеканалы? Как это произошло, если в Украине идет войну против агрессора, агентом которого он является?! Ответьте на эти вопросы, и вы узнаете о завербованных Медведчуком агентах", - добавил Швец.

По его мнению, заполучение Медведуком в собственность телеканалов - это важный канал реализации активных мероприятий Кремля, которые он транслирует через подконтрольные телеканалы.

"Так вот вам разведпризнак: если Медведчук беспрепятственно ведет бурную политическую и экономическую деятельность в Украине, это значит, что в стране компрадорская власть, которая за спиной народа тихо ведет закулисные торги с Кремлем. Поэтому команде Зеленского необходимо в срочном порядке принять закон об иностранных агентах. Для этого можно использовать опыт США, где такой закон был принят еще в 1938 году для борьбы с набирающей силу прогитлеровской пятой колонной. Такой закон необходим Украине как воздух. Если российская агентура, сидящая на самом верху нынешней "элиты", не будет отстранена от власти, будущее страны совершенно безнадежно", - отметил аналитик.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Нацсовете намекнули, что Медведчуку ничего не будет из-за скандала с телемостом.