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Скандал с телемостом: в Нацсовете намекнули, что Медведчуку ничего не будет

четверг, 11 июля 2019, 21:45
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не имеет ни одного доказательства того, что нардеп Виктор Медведчук как-то связан с телеканалами "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом 11 июля заявила заместитель главы Нацсовета Уляна Фещук.

По ее словам, Нацсовет руководствуется исключительно нормами закона.

"На самом деле эти каналы куплены подставным лицом, то есть связи с Медведчуком мы доказать не можем", - отметила Фещук.

При этом она добавила, что ее ведомство работает с Антимонопольным комитетом Украины по вопросу установления связи между конечными бенефициарными собственниками телеканалов.

Напомним, что всеми тремя телеканалами владеет соратник Медведчука Тарас Козак.

Как сообщал "Апостроф", Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту сорвавшегося телемоста "между Россией и Украиной",анонсированного российским телеканалом "Россия 24" с участием украинского телеканала NewsOne.

В ГПУ заявили, что одним из владельцев телеканала NewsOne является кипрская компания, связанная с российским "Промсвязьбанком", через который также финансируется военная промышленность РФ.

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