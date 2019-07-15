Испанский стыд: в сети бурно отреагировали на указ Зеленского по Дню Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины, но в нем нет ни слова о военном параде.

Указ обнародован на сайте главы государства.

Так, Кабмин должен разработать план мероприятий, в частности торжественное поднятие флага, возложение цветов к памятникам, тематические научные конференции, информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия, молебен за Украину.

Кроме того, планируется проведение торжественных мероприятий в населенных пунктах с участием представителей власти, народных депутатов, представителей иностранных государств и религиозных организаций.

Пользователи сети бурно отреагировали на то, что военного парада на День Независимости не будет.

Как известно, 9 июля Зеленский заявил, что в этом году на День Независимости не будет проводиться военный парад, а сэкономленные деньги, 300 млн гривен, отдадут в качестве премий военным.

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