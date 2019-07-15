RU  UA  EN

понедельник, 15 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

15 июля

23:32
Появились данные, где удерживают осужденного в Италии бойца АТО: видео
23:15
Варфоломей сделал важное заявление о признании ПЦУ и скандале вокруг Филарета
22:54
Синоптики назвали дату, когда в Украине прекратятся дожди
22:37
В Индии аттракцион с людьми разлетелся на части: жуткий момент попал на видео
22:15
У боевиков истерика: ВСУ устроили дерзкую "диверсию" на Донбассе, фото
21:56
Каждый голос за "Батькивщину" - это голос за снижение тарифов, рост пенсий и качественную медицину - Тимошенко
21:34
Гламурное селфи: планы главарей ДНР-ЛНР показали одной картинкой
21:30
Деньги на украинскую медицину были всегда, не было политической воли их использовать по назначению - Дубиль
21:15
Зеленский устроил "чистки" дипломатов: кто попал под раздачу
20:58
Смертельная доза: в Киеве поймали рекордно пьяного водителя, фото
20:57
СМИ: Кличко агитирует за кандидата в нардепы Костенко в рабочее время
20:30
Бойцы ВСУ показали, как мстят врагу за обстрелы: мощное видео с передовой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Испанский стыд: в сети бурно отреагировали на указ Зеленского по Дню Независимости

понедельник, 15 июля 2019, 17:28
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины, но в нем нет ни слова о военном параде.

Указ обнародован на сайте главы государства.

Так, Кабмин должен разработать план мероприятий, в частности торжественное поднятие флага, возложение цветов к памятникам, тематические научные конференции, информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия, молебен за Украину.

Кроме того, планируется проведение торжественных мероприятий в населенных пунктах с участием представителей власти, народных депутатов, представителей иностранных государств и религиозных организаций.

Пользователи сети бурно отреагировали на то, что военного парада на День Независимости не будет.

Как известно, 9 июля Зеленский заявил, что в этом году на День Независимости не будет проводиться военный парад, а сэкономленные деньги, 300 млн гривен, отдадут в качестве премий военным.

Читайте также материал "Апострофа": Отменить нельзя оставить: что думают военные о параде на День независимости.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский войдет в историю Украины, если поборет одну из главных мафий страны - Агия Загребельская

"Химическая люстрация": сможет ли Зеленский заново очистить власть

Тройка с плюсом: как оценить пятилетний "роман" Украины и ЕС

В дружеском тоне: все подробности и слухи вокруг разговора Зеленского и Путина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: