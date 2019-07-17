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Разгорелся скандал из-за визита на Закарпатье главы венгерского МИДа

среда, 17 июля 2019, 08:47
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Министерство иностранных дел Украины не оставило без внимания визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Закарпатскую область, где он принял участие в публичных мероприятиях по приглашению кандидата в нардепы Василия Брензовича.

Отмечается, что визит министра в Берегово состоялся 16 июля.

В МИД Украины напомнили, что по закону участие в предвыборной агитации запрещается иностранцам.

По данным закарпатской прессы, Сийярто посетил институт им. Ференца Ракоци II, где встретился с руководителями закарпатских венгерских организаций. После этого дипломат провел брифинг, на котором затронул тему проблем в отношениях между Украиной и Венгрией.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что Сийярто не рекомендовали посещать Закарпатье до завершения выборов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что между Украиной и Венгрией разгорается новый дипломатический скандал.

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