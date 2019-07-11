Рада провалила очередное голосование по увольнению топ-министра

11 июля Верховная Рада не собрала достаточно голосов для увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины.
Таким образом, народные депутаты провалили вторую попытку уволить главу МИД.
За соответствующий проект постановления №10381 проголосовал только 161 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Как известно, инициатором увольнения Климкина выступает президент Украины Владимир Зеленский.
На должность Климкина глава государства предложил кандидатуру Вадима Пристайко, который работает в украинском МИД более 15 лет.
Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.