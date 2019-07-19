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Для России хорошо, а для нас - нет: у Зеленского пояснили отказ от военного парада

пятница, 19 июля 2019, 10:48
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Помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир объяснил отмену военного парада на день Независимости тем, что парад - способ показать быструю победу.

Об этом он заявил в интервью lb.ua.

Я считаю, что парад - способ показать быструю победу. У нас же не спринтерская дистанция.У меня засели в голове воспоминания об Иловайском котле 2014 года. Тогда я слышал и читал мнения военных, что в связи с парадом произошла та трагедия, что какие-то войска или техника не были вовремя отправлены на фронт. Поэтому парад как популизм, мне кажется, не нужен. Также многие воспринимают парад как акт демонстрации силы; подтверждения того, что армия - наша гордость, слава, честь. Мы отметим День Независимости. Сейчас думаем про какую-то альтернативу. Может, это субъективное мое отношение, но я считаю, что парад как демонстрация силы хороша для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям, - отметил он.

По его словам, на данный момент украинская армия намного сильнее, чем в 2014 году.

Путин может пойти на мир, потому что армия, которая встречала сопротивление со стороны Украины в 2014 году, и сегодняшняя - два разных уровня по боевому опыту, по оснащению. Но мы также видим, чего еще не хватает и как живут солдаты в АТО, - добавил Шефир.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Отменить нельзя оставить: что думают военные о параде на День независимости.

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