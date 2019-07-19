RU  UA  EN

пятница, 19 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.80
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

19 июля

13:40
​Журналисты выявили скупку голосов со стороны кандидата Кулича на 205 округе
13:30
13-летний украинский спортсмен вызвал фурор на чемпионате мира
13:26
Тимошенко - оптимальная кандидатура на пост премьера в Украине - эксперт из США
13:21
В Одессе Горенюк от "Слуги народа" увеличил отрыв от обвиняемого в "черных" технологиях Голубова - соцопрос
13:15
В Альпах произошло смертельное ЧП с самолетом: подробности
13:13
​"Нафтогаз" готов договариваться с Россией по транзиту газа: названо условие
13:13
В Украине задержали организатора убийства экс-мэра Тирасполя: видео
13:00
Прячут танки и "Грады": стало известно о новой провокации боевиков на Донбассе
12:55
В команде Усика назвали возможную дату дебюта в супертяжелом весе
12:45
Охрану Порошенко обвинили в вывозе из страны скандального судьи: появилась реакция ГБР
12:21
Пропаганда Кремля выдала фейк о зверствах депутатов Рады: в Украине ответили
12:17
За три дня до выборов у президента заявили о коалиции с "Батькивщиной"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Охрану Порошенко обвинили в вывозе из страны скандального судьи: появилась реакция ГБР

пятница, 19 июля 2019, 12:45
переглянути новину українською

Государственное бюро расследований изучает возможную причастность окружения бывшего президента Петра Порошенко к вывозу из Украины скандального судьи Николая Чауса, которого подозревают в коррупции.

В пресс-службе ГБР отмечают, что по данному факту зарегистрировано уголовное производство. В нем говорится, что к бегству Чауса в Молдову может быть причастна охрана президента Порошенко.

Предварительная квалификация преступления - ч. 2. ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни или здоровья лица, совершенная по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Поводом для расследования стали слова бывшего главы Нацполиции Винницкой области Антона Шевцова, который рассказал о том, как люди Порошенко незаконно переправили судью Николая Чауса в Молдову.

По его словам, в Молдове Чауса встретили представители Николая Тимофти и отвезли его в арендованную квартиру в Кишиневе.

Напомним, в 2016 году Чаус был пойман на взятке в 150 тысяч долларов. Однако судье удалось бежать из страны.

В марте 2017 года Чаус был арестован в Молдове за незаконное пересечение границы.

Как сообщал "Апостроф", Интерпол объявил Чауса в розыск.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Хотелки Запада" и украинская реальность: кто возглавит новое правительство

Торговля людьми: кто управляет обменом пленными на Донбассе

Война, тарифы и борьба с олигархами: чем займется Рада осенью

Украинские военнопленные моряки могут вернуться домой: последние новости и все подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: