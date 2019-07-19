Охрану Порошенко обвинили в вывозе из страны скандального судьи: появилась реакция ГБР

Государственное бюро расследований изучает возможную причастность окружения бывшего президента Петра Порошенко к вывозу из Украины скандального судьи Николая Чауса, которого подозревают в коррупции.

В пресс-службе ГБР отмечают, что по данному факту зарегистрировано уголовное производство. В нем говорится, что к бегству Чауса в Молдову может быть причастна охрана президента Порошенко.

Предварительная квалификация преступления - ч. 2. ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни или здоровья лица, совершенная по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Поводом для расследования стали слова бывшего главы Нацполиции Винницкой области Антона Шевцова, который рассказал о том, как люди Порошенко незаконно переправили судью Николая Чауса в Молдову.

По его словам, в Молдове Чауса встретили представители Николая Тимофти и отвезли его в арендованную квартиру в Кишиневе.

Напомним, в 2016 году Чаус был пойман на взятке в 150 тысяч долларов. Однако судье удалось бежать из страны.

В марте 2017 года Чаус был арестован в Молдове за незаконное пересечение границы.

Как сообщал "Апостроф", Интерпол объявил Чауса в розыск.