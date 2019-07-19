Пропаганда Кремля выдала фейк о зверствах депутатов Рады: в Украине ответили

Российские пропагандисты выдали очередной фейк о народном депутате Игоре Мосийчуке, который якобы издевался над пленными в "секретной тюрьме" СБУ в Мариуполе в 2014 году.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

Так, пропагандисты РИА "Новости" заявили, что "нашли" одного из якобы бывших заключенных "секретной тюрьмы" СБУ Кирилла Филичкина. Он утверждает, что Мосийчук "его пытал". Якобы экс-осужденный рассказал, что допрос ему устроили весной 2014 года, но, по официальным данным, его задержали в том же году в августе.

Кроме того, россияне "нашли" еще одного "бывшего заключенного" Михаила Шубина. Он "назвал места захоронений погибших заключенных секретной тюрьмы в Мариуполе".

Сам же нардеп Мосийчук опроверг все обвинения пропагандистов.

"Я вообще никого в жизни не пытал, даже кота не обидел", - подчеркнул депутат.

По словам Мосийчука, в тюрьме СБУ в Мариуполе он никогда не был, а все задержанные, которые при нем как в то время заместителе командира батальона "Азов" давали показания, делали это добровольно.

"Если при задержании они были где-то кем-то ранены, я извиняюсь, но в задержании не участвовал лично", - отметил Мосийчук.

"Я догадываюсь, что это за персонаж (Шубин - ред.), его недавно поменяли. Он пытался украинского кота на российскую территорию забрать и рассказывал, что по дороге из Мариуполя в Киев я его "резал". Теперь, оказывается, что я его "резал" в тюрьме СБУ в Мариуполе. Если бы я когда-либо резал, то я бы его зарезал, но пытать и издеваться - это не мои правила", - подчеркнул депутат.

Также в росСМИ пишут, что якобы в издевательствах над пленными также принимал участие нардеп Олег Ляшко.

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