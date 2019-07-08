​Россия выдала в ОБСЕ космический фейк об Украине: в сети истерика

Российский космонавт, герой России в ОБСЕ заявила, что лично видела с борта МСК, как ВСУ бомбят мирное население Донбасса.

Об этом сообщил "РБ головного мозга‏" в Twitter.

"Космонавт, герой России Елена Серова в ОБСЕ выдала нелепый фейк о том, что лично видела с борта МКС, как украинские войска якобы бомбили мирных жителей Донбасса. Невооруженным взглядом с борта МКС!", - говорится в сообщении.

В сети смеются над соответствующим заявлением космонавта.

"Космонавт головного мозга @roscosmos. Я ей в Инстаграме задал простой вопрос, какие достижения в Российской Космонавтике произошли в Эпоху Путина? Знаете, что она ответила? Крым - наш!", "Я думал что приматов уже давно не отправляют в космос", "Еще одно доказательство, что Земля плоская, космоса нет, а космонавты-это фейк", - в таком духе пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", боевики ДНР обнародовали в сети видео, на котором якобы зафиксирован их мощный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе, но многие сразу же усомнились в достоверности ролика, назвав его "мультиком".