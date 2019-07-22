Как жить с Россией: Вакарчук предложил Раде принять интересный закон

Верховная Рада Украины должна принять закон, который бы регламентировал отношения между Украиной и Россией.

С такой инициативой выступил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, комментируя гастроли украинских исполнителей в России.

"Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а потому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей", - сказал он "Укринформу", отметив, что "одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие - наоборот - активно гастролируют".

По его мнению, в такой ситуации было бы хорошо, если бы был принят четкий закон, "условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертили бы, что можно, а что - нет".

"Тогда этот вопрос снялся бы. Потому что он всегда будет разделять общество, если это не ограничено законом", - пояснил Вакарчук.

Как сообщал "Апостроф", партия "Голос" по результатам выборов в Верховную Раду будет в парламенте представительство из около 20 нардепов.