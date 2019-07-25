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Не крадите и не врите: новые "слуги народа" раскрыли подробности встречи с Зеленским

четверг, 25 июля 2019, 14:15
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В четверг, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с будущими народными депутатами от партии "Слуга народа".

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко в Facebook.

"Была встреча с фракцией "Слуги народа" и с президентом. Говорил президент, Богдан, Баканов, Разумков, Шефир. Очень простые месседжи: президент и его ближе окружения хотели обратить внимание и подчеркнуть, что мы должны оставаться людьми, ведь нас большая ответственность", - рассказал Яременко.

По его словам, президент, чтобы продемонстрировать всю серьезность своих намерений, сказал, если он потеряет контроль над фракцией, если разговоры о коррупционности депутатов от "Слуги" станут массовыми, то у него не дрогнет рука распустить парламент.

"Постоянно повторялись основные положения: Будьте людьми, не крадите, на вас большая ответственность", - пояснил новоизбранный нардеп.

Яременко добавил, что, скорее всего, такие встречи будут постоянными.

Как сообщал "Апостроф", соцсети бурно обсуждают новую инициативу партии Зеленского.

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