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У главного разведчика Украины появилась новая заместительница: что о ней известно

четверг, 25 июля 2019, 12:50
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В среду, 24 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Службы внешней разведки – Екатерину Слядневу.

Об этом говорится в соответствующем указе президента.

Сляднева ранее была заместителем начальника управления надзором в криминальных делах прокуратуры Киева. Образование получила во Львовском университете бизнеса и права по специальности судоустройства, прокуратуры и адвокатуры.

Новая замглавы СВР имеет аккаунт в запрещенной в Украине российской социальной сети "Одноклассники". Однако, стоит отметить, что последний раз на страницу заходили 30 апреля. Как следует из информации аккаунта – школу Сляднева закончила в 2002 году.

Также из доступной в сети информации о новой замглаве СВР можно узнать, что в 2012 году она занималась расследованием массовой гибели пчел в Запорожской области.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 июля президент Украины Владимир Зеленский переназначил Руслана Демченко на должность советника лидера страны и назначил заместителя секретаря СНБО.

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