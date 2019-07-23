Зеленский выбрал нового советника и назначил заместителя секретаря СНБО: что о них известно

Президент Украины Владимир Зеленский переназначил Руслана Демченко на должность советника лидера страны и назначил заместителя секретаря СНБО.

Об этом сообщают на официальном сайте главы государства.

23 июля Зеленский подписал указ №547/2019 "Об освобождении Руслана Демченко с должности советника президента Украины", но в этот же день - о его назначении.

"Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины", - говорится в указе №548/2019.

Демченко Руслан Михайлович - украинский дипломат, родился 15 июля 1965 года в Киеве. В 1989 окончил Киевский государственный университет им. Шевченко, специалист по международным отношениям, референт-переводчик английского. С 23 февраля 2014 года по 27 февраля 2014 года Демченко работал на должности исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины.

Также 23 июля президент подписал указ №551/2019 о назначении Алексея Данилова заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Данилов Алексей Мячеславович - украинский политик, родился 7 сентября 1962 года в городе Красный Луч (сейчас Хрустальный) Луганской области. В 1981 году окончил Старобельский совхоз-техникум по специальности ветеринар. В 1999 году окончил Луганский государственный педагогический университет имена Тараса Шевченко по специальности учитель истории. В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины по специальности юрист. Данилов был городским главой Луганска с 1994 года по 1997 год, в 2005 году занимал пост губернатора Луганской области, а с 2006 года по 2007 год был народным депутатом V созыва.

Как сообщал "Апостроф", 21 мая только избранный президент Украины Владимир Зеленский устроил ярмарку назначений.