​Между "слугами народа" намечается конфликт: известный журналист записал скандальное видео

Экс-журналист телеканала "1+1" и будущий депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский обрушился с критикой на своего коллегу по фракции Давида Арахамию.

Соответствующее видео Дубинский опубликовал на своем Youtube-канале.

"Стефанчук - это классический профессор, человек науки. Но лидером фракции должен быть человек, который еще может поставить людей в рамки и четко проработать баланс интересов…Мне кажется, что здесь идеальным будет Александр Корниенко", - отметил Дубинский.

По его словам, Корниенко "идеален, как лидер фракции".

В тоже время Дубинского удивило возможное, по мнению СМИ, назначение Арахамии на пост главы фракции.

"Что касается Арахамии, то во х*й его знает, откуда он там взялся. Это тоже самое, что в Ашан зайти и выбрать себе там лидера фракции", - считает он.

Он вспомнил, как Давид Арахамия работал в команде Минобороны и писал лестные посты о Порошенко.

"Когда его взяли в пятерку, я, честно говоря, чуть-чуть удивился. Думаю, если можно "порохоботов" брать, то у нас пи*дец демократия со всех сторон", - добавил он.

Дубинский также заявил, что "Арахамия думает, что знает все и говорит обо всем и, при этом, ни в чем не разбираясь и не понимая".

"Это не совсем наверно свойственно лидеру фракции, в которой есть люди, которые в чем-то понимают. И это будет вызывать пренебрежительное отношение, наверно как у меня. Поэтому, как мне кажется, лучший вариант", - добавил он.

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Как сообщал "Апостроф", перед внеочередными парламентскими выборами на улицах Киева появились биллборды с надписью "Дубинский не гей".