RU  UA  EN

суббота, 27 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Политика

Новости

27 июля

23:21
​Между "слугами народа" намечается конфликт: известный журналист записал скандальное видео
22:45
​Тимошенко заявила про фальсификации на ОИО под Винницей
22:18
​Под Житомиром произошло громкое убийство: Пашинский ответил на подозрения
21:43
​Сильная вонь из-за нечистот: в сети показали грустные фото побережья на Гидропарке в Киеве
21:16
Во время Крестного хода все мы молились за мир в Украине – Новинский
20:57
​Поезд протаранил автомобиль под Львовом: фото и данные о жертвах
20:26
​Жара до 34 градусов и грозы: синоптики "порадовали" украинцев прогнозом
19:59
​Авто превратились в груды метала: появились фото жуткого ДТП под Одессой
19:31
​Путин ушел на дно во время кровавых стычек в Москве: фото и видео
19:05
​Школьница обнаружила ужасную находку на берегу Днепра в Киеве: фото
18:29
Митинг в Москве набирает оборотов: более полтысячи задержанных, фото и видео
17:58
​Украинский топ-чиновник отличился "героической" парковкой в Днепре: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Между "слугами народа" намечается конфликт: известный журналист записал скандальное видео

суббота, 27 июля 2019, 23:21
переглянути новину українською

Экс-журналист телеканала "1+1" и будущий депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский обрушился с критикой на своего коллегу по фракции Давида Арахамию.

Соответствующее видео Дубинский опубликовал на своем Youtube-канале.

"Стефанчук - это классический профессор, человек науки. Но лидером фракции должен быть человек, который еще может поставить людей в рамки и четко проработать баланс интересов…Мне кажется, что здесь идеальным будет Александр Корниенко", - отметил Дубинский.

По его словам, Корниенко "идеален, как лидер фракции".

В тоже время Дубинского удивило возможное, по мнению СМИ, назначение Арахамии на пост главы фракции.

"Что касается Арахамии, то во х*й его знает, откуда он там взялся. Это тоже самое, что в Ашан зайти и выбрать себе там лидера фракции", - считает он.

Он вспомнил, как Давид Арахамия работал в команде Минобороны и писал лестные посты о Порошенко.

"Когда его взяли в пятерку, я, честно говоря, чуть-чуть удивился. Думаю, если можно "порохоботов" брать, то у нас пи*дец демократия со всех сторон", - добавил он.

Дубинский также заявил, что "Арахамия думает, что знает все и говорит обо всем и, при этом, ни в чем не разбираясь и не понимая".

"Это не совсем наверно свойственно лидеру фракции, в которой есть люди, которые в чем-то понимают. И это будет вызывать пренебрежительное отношение, наверно как у меня. Поэтому, как мне кажется, лучший вариант", - добавил он.

Осторожно, содержит ненормативную лексику!

Как сообщал "Апостроф", перед внеочередными парламентскими выборами на улицах Киева появились биллборды с надписью "Дубинский не гей".

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шарий и не только: какие партии будут получать "доход" из госбюджета

Зеленский скоро взбунтуется против тех, кто хочет им управлять - Иосиф Зисельс

Жертвы длинного списка: кто из любимчиков Украины пролетел мимо Рады

Возвращение Крыма неминуемо после того, что произойдет в России - Мустафа Джемилев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: