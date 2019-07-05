Не! гей: в Киеве появились скандальные борды про кандидата в Раду от "Слуги народа"

Биллборды с надписью "Дубинский не гей" появились на улицах Киева. Вполне вероятно, речь идет про журналиста Александра Дубинского, который баллотируется в Верховную Раду.

Соответствующий снимок был опубликован журналистом-расследователем Андреем Дзиндзей в Facebook.

"Феноменально", - прокомментировал увиденное Дзиндзя. Где именно был сфотографирован борд, автор публикации не уточняет.

Борд создан в стилистике партии "Слуга народа" с фирменным оттенком зеленого и желтого цветов политсилы. Напомним, именно от нее баллотируется в народные депутаты Александр Дубинский по 94 округу.

Является ли это травлей кандидата на почве сексуальной ориентации, неизвестно. Сам Дубинский пока никак не комментировал появившиеся рекламные носители в формате политической агитации.

Напомним, выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. 94 округ территориально расположен в Киевской области с центром в городе Обухов.