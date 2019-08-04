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Военный эксперт рассказал, как Трамп на самом деле относится к Украине

воскресенье, 04 августа 2019, 15:07
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Российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр раскрыл истинное отношение президента США Дональда Трампа к Украине.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

"Обострение в Украине абсолютно не нужно Вашингтону. Они хотят сохранить статус-кво, по возможности. Помпео пытается руководить Госдепом, сохраняя лояльность Трампу. А тому войны не нужны. Война может помешать его переизбранию, если будет непопулярной", - говорит он.

По словам Фельгенгауэра, Трампу не важна Украина как таковая. Она ему интересна в контексте поиска союзников для сохранения президентского кресла.

"Трамп - типичный американский правый националист-эволюционист. Это о том, что Америка – прежде всего, а весь остальной мир может идти на фиг. Все должно быть вокруг Америки, она – крепость, а остальные страны пусть сами разбираются, у кого какие там проблемы. Трампу Украина по фигу, как и многое другое. Все, что он будет сейчас делать, касается выборов. Остальное – неважно и малоинтересно. Ему главное сейчас собрать такую коалицию сторонников, которая поможет сохранить Белый дом. Любые внешнеполитические вопросы Трамп будет рассматривать с точки зрения - помогает это или мешает его переизбранию. Джон Болтон и Майк Помпео будут заниматься, как они их понимают, американскими национальными интересами", - заключил эксперт.

Подробнее об угрозах гражданской войны в США и имперских желаниях Путина, читайте в материале "Апострофа": Путин мечтает о "второй Ялте", но ему не с кем договариваться - Павел Фельгенгауэр.

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