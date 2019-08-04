Путин мечтает о "второй Ялте", но ему не с кем договариваться - Павел Фельгенгауэр

Американскому президенту Дональду Трампу пока безразличны Украина и весь мир. Для него сейчас вопрос жизни и смерти – переизбрание. Поэтому до выборов в США весь мир будет висеть на волоске, а Россия может воспользоваться ситуацией и начать новый Карибский кризис. Ситуация в Штатах настолько напряженная, что страна может погрузиться в гражданскую войну после выборов. Об этом и многом другом в интервью "Апострофу" рассказал российский военный обозреватель ПАВЕЛ ФЕЛЬГЕНГАУЭР.

- Трамп недавно заявил, что может заключить новое военное соглашение с Россией взамен Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (РМСД), срок которого истек 2 августа. Будет передел мирового порядка?

- Эти заявления ничего не значат. Трамп вошел целиком и полностью в предвыборный режим. И ему все остальное, в общем, по барабану. Его интересует только переизбрание в ноябре 2020 года. Для него это вопрос жизни и смерти – даже не в политическом плане, а в личностном. Если он проиграет, высока вероятность того, что его просто посадят, семейный бизнес Trump Organization разорят налоговыми проверками. Из семьи тоже кое-кого могут посадить. Потому он будет говорить то, что могут услышать избиратели.

Никаких соглашений подписано не будет, – это просто предвыборная риторика. Потому что никакой договор, представленный Трампом Сенату, ратифицирован не будет по определению. Для этого нужно 2/3, а такого количества сторонников президента нет ни по какому вопросу.

Китайцы никаких переговоров об ограничении вооружений вести не желают вообще – они даже раскрывать не собираются, сколько у них ядерных боеголовок. Россияне поговорить могут. Но нет предмета обсуждения – Россия отказывается давать какие-либо данные о нестратегических ядерных вооружениях. Кроме того, за год очень тяжело подготовить новый договор – сложно понять, что считать, как считать. Договором РМСД просто ликвидировали целый класс вооружения, правда, такое оружие осталось у других стран – у Израиля, Пакистана, Индии.

Фельгенгауэр: "Россия отказывается давать какие-либо данные о нестратегических ядерных вооружениях" Фото: pixabay.com

- О чем могли бы быть переговоры?

- США сейчас интересно ограничить российские тактические и стратегические ядерные вооружения. У нас их много – тысячи, а у американцев не осталось практически ничего, поскольку Барак Обама их все ликвидировал. Он считал, что если будет в одностороннем порядке разоружаться, то Россия за ним потянется.

В Европе осталось несколько ядерных бомб свободного падения, но они двойного подчинения – европейско-американского. Морское ядерное вооружение полностью ликвидировано, а у Кремля его, как говориться, до фига. И ядерную артиллерию восстановили. У Америки остались только нестратегические вооружения, на которые есть договор СНВ-3 (действует до 2020 года, – "Апостроф"). Его можно продлить на 5 лет, для этого не нужна ратификация и переговоры. Все остальное – просто демагогия.

- Глава Белого дома также заявил о том, что может сократить расходы на армию. Это поиск мирных путей решения конфликтов?

- Это тоже предвыборная риторика. Те, кто за увеличение финансирования, и так будут голосовать за Трампа – это его основной электорат. Ему нужно привлечь независимых избирателей (тех, которые не отдают предпочтение ни одной из партий, - "Апостроф") – особенно у него проблемы с женщинами. Еще есть люди с высшим образованием, которые его терпеть не могут. У Трампа - язык без костей, он все, что угодно скажет, чтобы выиграть выборы.

Фельгенгауэр: "У Трампа - язык без костей, он скажет все что угодно, чтобы выиграть выборы" Фото: pixabay.com

- Получается, что США сейчас беззащитны перед Россией?

- Нет. Они просто ликвидировали все крылатые ракеты большой дальности "Томагавк" в ядерном исполнении, оставили 6 тысяч неядерных. Заново их собирать бессмысленно. "Томагавки" – это 1970-е годы, хоть они и много раз модернизированные. США, конечно, разрабатывают кое-что получше и поновее, но не понятно, когда оно появится. Сейчас в Пентагоне вообще согласны с тем, что тактическое ядерное оружие не нужно. Его могут заменить в большинстве своем неядерные высокоточные ракеты. Такие системы и будут развертывать в трех средах – в воздухе, на суше и на воде – на кораблях и подводных лодках к 2022-2023 годам. Те, которые на земле, были запрещены ранее договором РСМД, действие которого заканчивается.

А поскольку с высокоточными системами у России похуже, и есть ведомственные интересы "Росатома", то Кремль вовсю развернул, по разным данным, 2-8 тысяч нестратегического ядерного оружия – наземного, воздушного и морского. Оно не покрывается никакими договорами. У китайцев тоже такое есть в значительном количестве. У Британии и Франции - не осталось. У них есть стратегические подводные лодки, которые не покрываются никакими договорами – это их оружие сдерживания.

- Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что, мол, надеюсь, новая украинская власть будет креативной в решении "проблемы", "конфликта" в Украине – имелась в виду война на Донбассе. С чем связано такое изменение риторики? США пытается показать, что Россия непричастна к конфликту?

- Я не вижу кардинальных изменений. Обострение в Украине абсолютно не нужно Вашингтону. Они хотят сохранить статус-кво, по возможности. Помпео пытается руководить Госдепом, сохраняя лояльность Трампу. А тому войны не нужны. Война может помешать его переизбранию, если будет непопулярной.

Фельгенгауэр: "Обострение в Украине абсолютно не нужно Вашингтону" Фото: president.gov.ua

Трамп - типичный американский правый националист-эволюционист. Это о том, что Америка – прежде всего, а весь остальной мир может идти на фиг. Все должно быть вокруг Америки, она – крепость, а остальные страны пусть сами разбираются, у кого какие там проблемы. Трампу Украина по фигу, как и многое другое. Все, что он будет сейчас делать, касается выборов. Остальное – неважно и малоинтересно. Ему главное сейчас собрать такую коалицию сторонников, которая поможет сохранить Белый дом.

Любые внешнеполитические вопросы Трамп будет рассматривать с точки зрения - помогает это или мешает его переизбранию. Джон Болтон и Майк Помпео будут заниматься, как они их понимают, американскими национальными интересами.

- Если Трамп договорится с Россией, в том числе и по Украине, поможет ли это ему переизбраться?

- Нет. Он не сможет договориться с Россией, потому что сделать это он в принципе не может. Эти договоренности ничего не будут стоить. Они могут встретиться с Путиным, как это было в Хельсинки. Но превратить эту договоренность в какие-то американские обязательства Трамп не может – у него власти на это нет. Он не может идти против Конгресса, а из-за подозрений, что он вообще сторонник Путина, Трамп не может идти на серьезные уступки Кремлю. Без ратификации Сенатом все договоренности превращаются в труху, во вчерашнюю газету. В России понимают, что договариваться с Трампом бессмысленно – он не отвечает за свои слова.

В Кремле, может, и мечтают о "второй Ялте", чтобы сесть с американцами, положить на стол карту, и как Молотов с Риббентропом, а лучше – как Сталин с Рузвельтом и Черчиллем, разделить земной шар на сферы влияния. Но не с кем договариваться. С Трампом и Борисом Джонсоном? Смешно. Они висят на веревочке, которая может оборваться в любой момент. Несерьезные это люди. Путину тоже надо учитывать мнения различных серьезных ведомств, правящей элиты.

США и сейчас особо не вмешивается в ситуацию в Украине. Вашингтон не может отдать Украину Путину – она ему не принадлежит. И опять же, это может привести к серьезным неприятностям.

Фельгенгауэр: "Договоренности Трампа с Путиным ничего не будут стоить" Фото: pixabay.com

- Украина может пытаться влиять на политику США, вносить предложения?

- Почти все страны мира, даже беднейшие африканские, нанимают профессиональных лоббистов, чтобы получить поддержку в Конгрессе, среди общественности. С нужными людьми общаются, водят в рестораны, устраивают рекламные кампании - в Америке это законная вещь. Потому что в Вашингтоне многое, действительно, решается. Какой будет эффект? По-разному бывает. Но Трамп, вошедший в предвыборную горячку, постарается не вмешиваться в украинские дела.

- То есть мы будем до 2020 года в подвешенном состоянии?

- Не только вы! Весь мир будет.

- Получается, что Америка сейчас ослабила внешнеполитический контроль над миром...

- В США сейчас жесточайший внутренний кризис, который в худшем сценарии может вообще привести к гражданской войне. Скорее всего, ни одна из сторон не признает поражение после выборов. Может быть, все обойдется, а может, будут партизанские боевые действия, террористические акты внутри страны. Сами американцы говорят, что у них не было такого раскола общества со времен Гражданской войны 1861-1865 годов. Потенциально, может начаться гражданская война, учитывая, что у всех есть оружие.

- Может ли Россия воспользоваться тем, что Штаты отвернулись от остального мира и занялись своими проблемами?

- Возможно.

- В какой точке – Сирия, Украина, КНДР, Ливия?

- Россия следит за китайцами, но недавно чуть до войны не дошло, когда южные корейцы открыли огонь по россиянам (самолет военно-космических сил России дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, в ответ были подняты истребители, – "Апостроф").

Может начаться новый Карибский кризис. Замминистра иностранных дел РФ сказал, что мы можем где-то разместить новые ракеты, нацеленные на Америку. А где их размещать? Только на Кубе или в Никарагуа, или в Венесуэле. Можно еще на Чукотке, но это только Аляску покроет и часть Калифорнии.

Фельгенгауэр:"Может начаться новый Карибский кризис" Фото: pixabay.com

Возможно, военные базы расположат в Карибском бассейне, в Арктике, в Черном море, Балтийском, Норвежском.

- Кстати, о Черном море. Россия собирается перекрывать некоторые участки, в том числе нейтральные воды. Это реально?

- В России говорят, что да, реально. После учений "Кавказ-2016", фокус которых был не на Кавказе вовсе, а в Крыму, генерал Валерий Герасимов сказал: у нас есть в Крыму комплексы, которые могут поражать корабли НАТО, еще когда они проходят через Босфор. Ракеты "Оникс" и "Бастион" в Крыму – у них дальность 800 км. Вроде Россия все перекрывает – для этого и Крым брали, чтобы контролировать Черное море.

- Есть ли способы повлиять на Россию?

- Россия перекрыла Керченский пролив. Это нарушает международные договоры и конвенции. Но никто не собирается принуждать Кремль военной силой. Если бы попытались, могла бы быть война, но этого никто не хочет. Кому это надо – воевать с ядерной страной. Разве что - принимать санкции, которые нанесли России существенный ущерб.

Россия объявила Азовское и Охотское моря внутренними водами. Вроде было заявление, что объявят Арктику внутренними водами. Возможно, и в Черном море будет продвижение, Россия провозгласит своей определенную акваторию, хотя это нарушает договор по морскому праву.

Так же действуют некоторые мелкие латиноамериканские страны. Тут вопрос - не кто что сказал, а у кого сколько силы. Нет международной полиции, которая может наказывать за нарушение международного договора. Есть трибунал, созданный в 1972 году, который вынес решение, что Россия была неправа и должна отпустить украинских моряков. Но невозможно заставить Россию что-либо сделать. Проблема любого международного договора в том, что суверенное государство соблюдает его, если оно этого хочет. И есть другое государство, которое может его к этому принудить. Но нет международных механизмов, которые могут реально заставить. Государство нельзя арестовать, посадить в тюрьму.