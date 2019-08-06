RU  UA  EN

вторник, 6 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.45
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 августа

21:01
Что-то пошло не так: сеть взбудоражило странное видео с Богданом и Зеленским
20:59
Луценко сделал громкое заявление по подозрениям соратникам Порошенко: видео
20:53
Сытник не предоставил суду доказательств, что сам платил за элитный отдых в охотничьих угодьях
20:38
Как замариновать хрустящие огурцы: простой рецепт закуски на зиму
20:34
Брюгге - Динамо: онлайн видео трансляция
20:26
Недолюстрированный чиновник Януковича может попасть в АРМА - блогер
20:24
Брюгге - Динамо: стартовые составы
20:22
Харьков тонет в наркотиках: появились тревожное заявление и реакция сети
19:57
Запустение и разруха: опубликованы свежие фото с разрушенного войной Донбасса
19:50
Гибель школьницы под Кропивницким: в деле всплыла странная записка с именем убийцы
19:44
Предпочел партийную работу креслу в вице-спикера: Рабинович рассказал о будущем Медведчука в Раде
19:42
Российский клуб вляпался в громкий скандал с известным футболистом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Луценко сделал громкое заявление по подозрениям соратникам Порошенко: видео

вторник, 06 августа 2019, 20:59
переглянути новину українською

Во вторник, 6 августа, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что его заместитель Сергей Кизь признал достаточными доказательства для объявления подозрений соратникам бывшего президента Петра Порошенко - экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой и экс-замглаве Администрации президента Алексею Филатову.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"К сожалению, тогда (в прошлый раз, когда ГПУ говорила, что подозрения были выдвинуты с нарушением, - "Апостроф"), как я считаю, в силу максимальной политизации момента, выборов, было несоблюдение процедуры. Все эти дела были переданы в другое управление, были проанализированы…", - отметил Луценко.

По его словам, Кизь усматривает достаточность доказательств, собранных группой Кулика. Луценко уточнил, что подозрение получит человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера.

"В случае, если подозрение будет дополнено всеми необходимыми достаточными доказательствами, дело будет передано в суд", - подытожил он.

Как сообщал "Апостроф", в Национальном агентстве по противодействию коррупции нашли нарушения в декларациях пятого президента Петра Порошенко и представителей его окружения.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Блеск и нищета" победителей: о последнем аккорде мажоритарной системы

Путин мечтает о "второй Ялте", но ему не с кем договариваться - Павел Фельгенгауэр

Нужно создавать Русь-Украину, ЕС и НАТО – запасной вариант – Алексей Арестович

Кто такой Святослав Олейник, который рвется в губернаторы Днепропетровской области - СМИ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: