Луценко сделал громкое заявление по подозрениям соратникам Порошенко: видео

Во вторник, 6 августа, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что его заместитель Сергей Кизь признал достаточными доказательства для объявления подозрений соратникам бывшего президента Петра Порошенко - экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой и экс-замглаве Администрации президента Алексею Филатову.

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"К сожалению, тогда (в прошлый раз, когда ГПУ говорила, что подозрения были выдвинуты с нарушением, - "Апостроф"), как я считаю, в силу максимальной политизации момента, выборов, было несоблюдение процедуры. Все эти дела были переданы в другое управление, были проанализированы…", - отметил Луценко.

По его словам, Кизь усматривает достаточность доказательств, собранных группой Кулика. Луценко уточнил, что подозрение получит человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера.

"В случае, если подозрение будет дополнено всеми необходимыми достаточными доказательствами, дело будет передано в суд", - подытожил он.

Как сообщал "Апостроф", в Национальном агентстве по противодействию коррупции нашли нарушения в декларациях пятого президента Петра Порошенко и представителей его окружения.