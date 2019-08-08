Капитан Очевидность: соцсети "удивили" слова помощника Богдана про войну с Россией

Помощник главы Офиса президента Иван Апаршин заявил, что Вооруженные силы Украины должны "готовиться к возможной агрессии со стороны России".

Об этом он сказал во время круглого стола, посвященного ключевым военным вызовам для Украины, передает "Укринформ".

"Я как эксперт, имея соответствующие документы, цифры, утверждаю, что в ближайшей перспективе, а возможно и в среднесрочной перспективе, вооруженный конфликт с Российской Федерацией является вероятным", - сказал он.

В сети неоднозначно отреагировали на слова Апаршина. Многих удивили слова о "возможности" военного конфликта с Россией, на фоне войны на Донбассе и оккупации Крыма.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети продолжаются острые обсуждения телефонного звонка президента Владимира Зеленского главе России Владимиру Путину по поводу гибели четырех украинских морпехов на Донбассе.