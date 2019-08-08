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Появились жесткие фотожабы на разговор Зеленского с Путиным

четверг, 08 августа 2019, 09:58
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В сети продолжаются острые обсуждения телефонного звонка президента Владимира Зеленского главе России Владимиру Путину по поводу гибели четырех украинских морпехов на Донбассе.

В частности, появился уже ряд "фотожаб" на тему переговоров.

В них Зеленского высмеивают за попытку проведения прямых переговоров с Путиным. На одной из фотожаб Путина сравнивают с Гитлером, а звонок ему после смертельного обстрела – с попыткой поговорить с лидером нацистов после атаки на Советский Союз.

Также недовольство пользователей вызвало и то, что президент назвал убийство украинских военных "инцидентом".

В ход идут и очень старые шутки.

Напомним, подробнее о гибели украинских морпехов на Донбассе и переговорах Зеленского с Путиным читайте в материале "Апострофа": На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах.

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