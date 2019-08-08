Парубий срочно созывает депутатов новой Рады: что происходит

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий принял решение о созыве первого заседания Подготовительной депутатской группы, в которую войдут новоизбранные народные депутаты.

Как говорится на сайте украинского парламента, заседание состоится в пятницу, 9 августа. Начало - в 14:00.

В работе депутатской группы могут принять представители от политических партий, которые преодолели пятипроцентный барьер на выборах.

Так, от "Слуги народа" будет 17 депутатов, от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - три депутата, от "Батькивщины" - два депутата, от "Европейской солидарности" - два депутата, от партии "Голос" - один депутат.

Народные депутаты, которые регистрировались кандидатами в одномандатных округах путем самовыдвижения, также смогут делегировать в состав Подготовительной депутатской группы по одному представителю.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский и Парубий устроили заочную перепалку в сети.