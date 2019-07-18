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Зеленский и Парубий устроили заочную перепалку в сети

четверг, 18 июля 2019, 20:57
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Президент Владимир Зеленский направил обращение к спикеру парламента Андрею Парубию с просьбой собрать внеочередное заседание Верховной Рады, однако чиновник отрицательно отреагировал на сообщение.

Об этом говорится в социальной сети Facebook на странице главы государства и спикера ВР.

В обращении указывается, что согласно календарному плану работы Рады 8-го созыва десятая сессия длится до 19 июля.

"То есть до 19 июля 2019 по мотивированному требованию лиц, определенных Конституцией Украины, во время очередной сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва председателем Верховной Рады Украины созывается внеочередное пленарное заседание", - сказано в обращении.

Учитывая это, Зеленский просит выполнить требования провести заседание для рассмотрения вопросов, которые были изложены в предыдущем обращении.

В то же время, в своем посте в Facebook Зеленский заявил, что "работоспособность и победа - это не самые сильные черты сегодняшнего парламента".

"Вы... (парламент - ред.) устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. Хочу напомнить Вам и другим народным депутатам Украины, что ОДИН ДЕНЬ (!) работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и выявляете преступное бездействие, которое приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета", - написал Зеленский.

В то же время Парубий отреагировал на повторную просьбу лидера Украины.

"Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вчера я вежливо попросил Вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование. Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма Президента в Верховную Раду в соответствие с требованиями Закона и безотлагательно передать в Аппарат парламента. И, как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведение внеочередной сессии", - отметил Парубий.

Как сообщал "Апостроф", депутаты Верховной Рады Украины записали прощальное видео по случаю окончания своих полномочий.

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