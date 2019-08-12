Оккупанты в Крыму попросили Россию о переговорах с Украиной

Оккупационная администрация Крыма собирается "обратиться к руководству" России с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров воды из Днепра.

Об этом сообщил зампредседателя так называемого "Совета министров" Крыма Георгий Мурадов.

Мурадов назвал воду реки Днепр "нашей", поскольку она идет с территории РФ (исток Днепра находится в России).

"Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", - сказал он на заседании совета по улучшению "инвестиционного климата" на оккупированном полуострове.

Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года после его оккупации Россией. Украина прекратила поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей Крыма в воде, как для заполнения водохранилищ, так и для орошения. В наиболее сложной ситуации оказались восточные и северные регионы полуострова. На севере Крыма проблемы возникли в Джанкойском, Красноперекопском районах и городе Армянск, где наблюдается засоление подземных вод.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что Украина не собирается возобновлять поставки пресной воды по Северо-Крымскому каналу.