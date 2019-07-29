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У Зеленского поставили точку в вопросе с поставками воды в Крым

понедельник, 29 июля 2019, 10:06
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Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что Украина не собирается возобновлять поставки пресной воды Северо-Крымским каналом.

Об этом он рассказал в интервью Сегодня.

"Мне кажется, что это неуместно. Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым является правильной и верной. Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупанта. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма. Но я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция", – сказал он.

Он также уточнил, что такой же позиции в Офисе президента придерживаются и по вопросу относительно снабжения аннексированного Крыма электроэнергией.

Как сообщал "Апостроф", в Судаке (оккупированный Российской Федерацией Крым) произошло серьезное ЧП на пляже - из-за аварии на коллекторе в море попали сточные воды.

Также ранее одно из топовых российских СМИ опубликовало статью, в которой говорилось, что с начала аннексии Крыма ситуация на полуострове лишь ухудшилась – цены стали неадекватно высокими, а инфраструктура и сервис остались на советском уровне. При этом Керченский мост никак не поспособствовал решению проблем в Крыму.

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