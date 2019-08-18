В Британии раскрыли новые доказательства агрессии России на Донбассе

Исследовательская группа Forensic Architecture, базирующаяся в Лондоне, собрала новые свидетельства российского военного вмешательства во время боев за Иловайск Донецкой области в августе 2014 года.

Об этом сообщает The Guardian.

Доказательства собираются обнародовать 19 августа и будут использовать при подаче иска в Европейский суд по правам человека.

В частности, собранные материалы включают многочисленные спутниковые изображения российских вооруженных конвоев на территории Украины и танка "Т-72Б3". На момент боев эту модель использовали только российские вооруженные силы.

Группа Forensic Architecture использовала программное обеспечение, которое позволило проанализировать 2500 часов видео, опубликованных жителями региона на YouTube во время боев.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовали очередные доказательства присутствия российских военных на Донбассе.