На Донбассе засветились тысячи военных Путина: подробности и фото

В сети опубликовали очередные доказательства присутствия российских военных на Донбассе, где они противостоят украинским силовикам.

Так, в базе данных волонтерского сообщества InformNapalm хранятся данные о тысячах кадровых военных из РФ, которые приехали на войну в Украину.

"Вот база данных расследований международного волонтерского сообщества InformNapalm, где засветилось более 2500 вояк из 98 воинских соединений России в период с 2014 по 2019 год. И это не просто картинка с шевронами, за каждым из них целые истории и расследования с массой фото и видео доказательств агрессии РФ против Украины", - пишет в Facebook волонтер Роман Бурко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в интернете обнародовали рассказ об успешной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе в 2017 году, детали которой до сих пор не разглашались.