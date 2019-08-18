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Весь мир будет смотреть: дипломат назвал главное оружие Украины против России

воскресенье, 18 августа 2019, 11:28
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Самое главное оружие Украины против России - это ее внутреннее развитие.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил директор дипломатической академии им. Г. Удовенко при МИД Украины, чрезвычайный и полномочный посол Украины Сергей Корсунский.

"Если мы резко увеличим темпы развития, если доходы украинцев будут расти, если мы трансформируем нашу страну, если, наконец, в Киеве перестанут строить уродливые бесконечные массивы и небоскребы где попало, мы быстрее освободим Донбасс и быстрее вернем Крым. Вот это будет следующий чек-лист. Но если пройдет три месяца, и мы опять ничего не сделаем и будем продолжать заниматься популизмом, дальше будет плохо", - отметил он.

По словам Корсунского, первые визиты президента Украины Владимира Зеленского во Францию и Германию свидетельствуют о том, что к нему относятся с интересом, но такой "медовый месяц" имеет свой лимит по времени.

"Этот чек-лист будет, когда соберется парламент и когда будет создано правительство. Весь мир будет смотреть, кто стал министрами, кто возглавил комитеты, как сформировано большинство в парламенте и как сформировано новое руководство, какие законы начинают рассматривать в первую очередь. У меня нет ни малейших сомнений, что сначала будут сделаны шаги по устранению коррупции, по облегчению ведения бизнеса, по приватизации", - подчеркнул дипломат.

Больше читайте в материале "Апострофа": У Украины уже есть главное оружие против России, нужно только им воспользо­ваться - Сергей Корсунский.

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