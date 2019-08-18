Риторика и действия прежней власти были абсолютно популистскими и никак не приблизили европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. На Западе уже устали от наших невыполненных обещаний. Директор дипломатической академии им. Г. Удовенко при МИД Украины, чрезвычайный и полномочный посол Украины СЕРГЕЙ КОРСУНСКИЙ в интервью "Апострофу" подчеркнул, что кредит доверия, полученный Украиной в 2014 году, тает на глазах, поэтому команде Зеленского нужно в кратчайшие сроки доказать всему миру, что мы не "серая" территория, а способны играть по-серьезному.

Первую часть интервью читайте тут: Турция ждала, что мы будем воевать с Россией за Крым - Сергей Корсунский

- Что сейчас для нас ЕС? Мы видим, как меняется риторика европейских лидеров и все меньше становится антироссийских санкций?

- Гигантский кредит доверия, который мы получили в 2014 году, фактически был потрачен зря. Общаясь с коллегами из Германии, Франции, я уже очень давно знал, что их отношение к нашей власти становится негативным. Они открыто говорили: сколько можно делать политические заявления, обещать и не выполнять обещанное? Сколько можно шантажировать НАТО и ЕС датами: мы подадим заявку в 2020 году, в 2025. Это абсолютно пустые цифры и пустые заявления. Они это хорошо знают, поскольку имеют огромный опыт с другими странами.

- Изменения Конституции, я так понимаю, это тоже больше популизм, чем реальная политика.

- Не просто популизм, это абсолютно бессмысленный апогей популизма. Он ничего не изменил в нашей европейской и евроатлантической интеграции, кроме как вызвал раздражение в Москве и раздражение в Европе, в том числе. При этом, давайте будем откровенны, Россия является самым большим торговым партнером Украины.

- И Европа это все видит?

- Конечно. Они прекрасно все это видят, особенно это видит бизнес. У нас как-то об этом не принято писать по понятным причинам, но это факт. И вот представьте себе, как Германия и Франция - две страны, которые традиционно имеют большой товарооборот с Россией, огромное количество проектов, энергетических в том числе, говорят: вы требуете от нас санкций, вы требуете, чтобы мы не инвестировали, не торговали с Россией и так далее, при этом у вас товарооборот 14,5 миллиардов, и он только увеличивается. Как это можно объяснить? Мы ничего не объясняли. Мы продолжали требовать.

Они, действительно, столько политических усилий инвестировали в нашу поддержку в конфликте с Россией, что не могут отступить так легко и просто. Мы могли и должны были сделать намного больше реальных шагов, а не политических заявлений. Это сейчас трансформировалось в то, что сказала Ангела Меркель: "Северный поток-2" будет. Нам все равно, что думает Польша и страны Балтии. Нам, немцам, это нужно. При этом мы очень любим Украину и очень хотим сохранить транзит". Мы эту ситуацию откровенно проиграли.





Давайте строить Европу здесь, каждый для себя - выбрасывая мусор, находясь на дороге, делая свою конкретную работу. Давайте делать так, как в Европе, и тогда они сами нас пригласят, потому что мы будем ценны, мы привнесем что-то в Европу, а не будем от нее требовать. Это то, что наши партнеры хотят увидеть. Пока не совсем ясно, понимают ли это в команде Зеленского, потому что она еще до конца не сформирована. Нас будут уважать в Европе тогда, когда мы будем уважать сами себя, когда мы будем выполнять то, что обещаем, и делать это так, как принято в нормальных, цивилизованных странах. До этого был популизм, был шантаж, было бесконечное объяснение того, почему соглашение об ассоциации выполнено на 17%, на 20%. Почему мы этого не делаем? Мы же за это боролись на Майдане.

В 2016 году дефицит торговли с Европой у нас был 500 миллионов, а сегодня - четыре миллиарда. Это соглашение об ассоциации и о свободной торговле? Мы открыли рынок. Любой экономист скажет: если вы открываете рынок для более серьезного партнера, значительно превосходящего вас по промышленному потенциалу, нужно немедленно создать условия для инвестиций и основания производств на нашей территории. Такой путь прошли все страны мира, которые находились в аналогичной ситуации. Мы ничего не сделали для того, чтобы это упредить.

В результате, они свободно поставляют нам товары. Мы увеличили экспорт в Европу, но импорт мы увеличили еще больше. Это неправильная политика. Политика должна быть целостной. Мы приняли решение: у нас свободная торговля, у нас безвизовый режим. Так теперь власть должна позаботиться, чтобы молодежь не уезжала, чтобы у нас создавались производства. Поляки отменили налоги для молодых людей просто для того, чтобы они не уезжали из страны. Что наша власть сделала?

- Пока что первые визиты Зеленского во Францию, Германию свидетельствуют о том, что к нему относятся с интересом.

- Безусловно.

- Такой "медовый месяц" имеет свой лимит по времени. Когда новая команда должна показать какие-то реальные действия, что они тоже заинтересованы в сотрудничестве?

- Этот чек-лист будет, когда соберется парламент и когда будет создано правительство. Весь мир будет смотреть, кто стал министрами, кто возглавил комитеты, как сформировано большинство в парламенте и как сформировано новое руководство, какие законы начинают рассматривать в первую очередь. У меня нет ни малейших сомнений, что сначала будут сделаны шаги по устранению коррупции, по облегчению ведения бизнеса, по приватизации.

Самое главное оружие против России – это наше внутреннее развитие. Если мы резко увеличим темпы развития, если доходы украинцев будут расти, если мы трансформируем нашу страну, если, наконец, в Киеве перестанут строить уродливые бесконечные массивы и небоскребы где попало, мы быстрее освободим Донбасс и быстрее вернем Крым. Вот это будет следующий чек-лист. Но если пройдет три месяца, и мы опять ничего не сделаем и будем продолжать заниматься популизмом, - дальше будет плохо.

- Анонсируется, что в сентябре состоится встреча Зеленского с Трампом. Какие ключевые темы должен поднимать Владимир Зеленский при встрече с американским президентом, и где мы сейчас находимся в украино-американских отношениях?

- Это, пожалуй, наиболее серьезный вопрос в нашей внешней политике на сегодняшний день. Учитывая "сползание" Европы и наших ближайших, даже стратегических соседей, Соединенные Штаты остаются абсолютно непоколебимым партнером и страной, которая нас поддерживает, невзирая ни на какие встречи и разговоры Трампа с Путиным. С одной стороны, у нас есть хорошая поддержка в Конгрессе - человек двадцать, максимум, сенаторов и конгрессменов, это называется "украинский кокус" в Конгрессе. Но с другой стороны, когда это выходит на более серьезный уровень, включаются другие силы, и все совсем не так просто, как это у нас преподносится - другие страны тоже финансируют лоббистов и тоже продвигают свои интересы.

Тем не менее, Трамп не может игнорировать тот факт, что Россия определена в стратегических документах его администрации как ревизионистская страна, как страна, которая нарушает мировой порядок, который нравится Соединенным Штатам. Россия вмешивается везде, где есть интересы США – Венесуэла, Сирия, Филиппины, Куба, Ливия, Никарагуа. Как бы Трамп не стремился обыграть Путина, а он хочет этого, безусловно, он не может не учитывать этот факт.

Поэтому нам нужно сформулировать перечень пунктов, чем мы можем быть полезны Соединенным Штатам. Чем они нам полезны, понятно. Это очень серьезная задача, которая требует решения на самом высоком политическом уровне. С моей точки зрения, во-первых, это могут быть вопросы безопасности. Опыт, который мы получаем в войне с Россией, бесценен для американской армии. Они не сталкивались напрямую ни с советской, ни с российской армией.

Второе – это укрепление присутствия Соединенных Штатов в регионе. Под Очаковом при помощи США строится новая военно-морская база для украинского флота. И там проводятся дноуглубительные работы для того, чтобы могли заходить американские корабли. Я считаю, что мы вообще должны поставить вопрос о строительстве военной базы США в Украине, как это сделала Польша. Это решило бы проблему нашей безопасности ничуть не хуже, чем членство в НАТО.

Сейчас прекратил свое существование Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Теперь у нас не связаны руки, и мы должны приступить к разработке ракетного оружия той дальности - до тысячи километров, которая достигнет чувствительных точек наших врагов. У нас есть для этого и технологический потенциал, и промышленный. В этом плане наше сотрудничество с Соединенными Штатами может быть выгодно обеим сторонам. Мы должны для себя определить: либо мы серьезная страна, и играем по-серьезному, либо мы просто серая территория, на которой каким-то образом сталкиваются интересы больших государств, а мы не можем сказать свое слово.