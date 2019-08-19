Появилось эксклюзивное видео с кортежем Зеленского и Нетаньяху в Киеве

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прибыл в Украину с официальным визитом и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Проезд кортежа Зеленского и Нетаньяху снял на видео корреспондент "Апострофа".

На записи можно увидеть как кортеж с Зеленским и Нетаньяху уезжает от Бабьего Яра, где двое лидеров почтили память жертв нацистов.

Напомним, этот визит Нетаньяху в Украину – первый за двадцать лет. Официальная церемония встречи с Зеленским прошла утром в понедельник, 19 августа, возле Мариинского дворца в Киеве. После церемонии Нетаньяху с Зеленским провели переговоры, на которых достигли ряда договоренностей.

Подробнее о визите читайте материале "Апострофа": В Украину впервые за 20 лет прибыл премьер Израиля: подробности переговоров, фото и видео.