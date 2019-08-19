В Украину впервые за 20 лет прибыл премьер Израиля: онлайн трансляция, фото и видео

В воскресенье, 18 августа, вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые за 20 лет прибыл с государственным визитом в Украину.
Соответствующее видео опубликовано в Twitter.
"Я намерен обсудить с президентом (Украины Владимиром Зеленским, - ред.) создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами", - заявил Нетаньяху перед вылетом в Киев.
По его словам, сотни тысяч граждан Израиля, которые являются выходцами из Украины, остаются живым связующим звеном между двумя странами, и эту связь нужно укреплять.
В сети появилось видео прибытия Нетаньяху в Киев.
#BREAKING: Israeli PM @netanyahu has landed in Kyiv; 1st foreign leader to visit since @ZelenskyyUa swearing in (Video: @ZeevKam) https://t.co/GNjRqzsIvZ pic.twitter.com/Ytxg9hYDPt— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 18 августа 2019 г.
Кроме того, показали, как в Киеве готовятся к визиту премьер-министра Израиля.
Ukraine prepares for Netanyahu's arrival tomorrow pic.twitter.com/NWnG3aoPOI— Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) 17 августа 2019 г.
В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он проведет переговоры с Нетаньяху в рамках его визита в Украину. Также политики совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.
Напомним, соглашение по зоне свободной торговли между Украиной и Израилем содержит в себе ряд важных исключений.