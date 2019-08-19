В Украину впервые за 20 лет прибыл премьер Израиля: онлайн трансляция, фото и видео

В воскресенье, 18 августа, вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые за 20 лет прибыл с государственным визитом в Украину.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

"Я намерен обсудить с президентом (Украины Владимиром Зеленским, - ред.) создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами", - заявил Нетаньяху перед вылетом в Киев.

По его словам, сотни тысяч граждан Израиля, которые являются выходцами из Украины, остаются живым связующим звеном между двумя странами, и эту связь нужно укреплять.

В сети появилось видео прибытия Нетаньяху в Киев.

Кроме того, показали, как в Киеве готовятся к визиту премьер-министра Израиля.

Ukraine prepares for Netanyahu's arrival tomorrow pic.twitter.com/NWnG3aoPOI — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) 17 августа 2019 г.

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он проведет переговоры с Нетаньяху в рамках его визита в Украину. Также политики совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.

Напомним, соглашение по зоне свободной торговли между Украиной и Израилем содержит в себе ряд важных исключений.