Что ждет Украину в ближайшие 5 лет: Зеленский сделал смелое заявление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об амбициозных планах своей команды: он пообещал, что экономика Украины будет расти по 5-7% ВВП в год, а также анонсировал создание рынка земли и легализацию казино.

Об этом Зеленский сообщил на бизнес-форуме в ходе визита в Турцию.

По словам президента, в ближайшие 5 лет Украина "изменится кардинально".

"Сейчас у меня и моей команды есть полный мандат на перемены. Мы уже имеем большинство в парламенте, скоро сформируем профессиональное правительство и выберем порядочного генерального прокурора. Своим шансом изменить страну мы обязательно воспользуемся", – говорит Зеленский.

Глава государства сообщил о планах проинвестировать в инфраструктуру как минимум 20 миллиардов долларов. За эти средства планируется отремонтировать 24 тысячи километров дорог, увеличить количество реально работающих аэропортов до 15 и обеспечить развитие 5 морских портов.

По прогнозам Зеленского, экономика Украины будет расти по 5-7% ВВП в год.

"Осенью мы принимаем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором… Будем очень рады видеть турецкие компании в качестве надежных партнеров во всех наших проектах. Заходите со своим капиталом, опытом, технологиями", – подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский заявил о том, что в 2020 году планируется создать рынок земли. Также он анонсировал "большую" приватизацию и легализацию азартных игр – казино в 5-звездочных отелях у Черного моря.

Президент пообещал развивать телекоммуникационный сектор и технологии 5G, упростить правила ведения бизнеса и ввести конкурентные правила работы на энергетических рынках.

По его словам, реформы должны сделать Украину "магнитом для инвестиций".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в штабе "Слуги народа" планируют в рамках реформы сократить количество районов Украины.