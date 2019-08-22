Козырные места: сети повеселила забавная деталь в схеме рассадки "слуг народа" в Раде

Уже 29 августа состоится первое заседание нового созыва украинского парламента и в социальных сетях это является едва ли не главной темой для обсуждения.

Так, журналист Константин Андриюк обратил внимание на интересную деталь на фотографии с расположением фракций в зале заседания парламента.

Журналист поинтересовался, кому выделены два места от "Слуги народа", расположенные отдельно от остальной части фракции. Также он опубликовал фотографию и уточнил, о каких местах говорит.

В сети уже начали предполагать, кому могут достаться эти места.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети ярко пошутили о новом размещении нардепов в зале Рады.