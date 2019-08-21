RU  UA  EN

среда, 21 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 августа

08:46
В поезде из Мариуполя пассажиры устроили скандал из-за дикой жары: фото
08:19
В сети ярко пошутили о новом размещении нардепов в зале Рады
08:00
День Стрибога и именины Григория: какой праздник 21 августа
07:52
Стало известно, кто выступит на шествии ко Дню Независимости в Киеве
07:23
Заказное убийство мамы с дочкой под Киевом: фото и новое видео задержания подозреваемых
06:55
В Киеве прохожий вступился за подростков и получил пулю: фото и видео
06:30
Гороскоп на 21 августа: Стрельцам нельзя смешивать работу и дружбу, а Раков может потянуть на измены
06:25
Часть Украины накроют новые ливни с грозами: карта погоды
04:34
Ученые впервые клонировали кота: фото животного и его "мамы"
03:20
Лечиться придется долго: появились грустные фото с детьми в Крыму
02:29
Астрофизики показали, как инопланетяне могут видеть нашу планету
01:37
Главному "космонавту" Путина показали новое "чудо" техники: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В сети ярко пошутили о новом размещении нардепов в зале Рады

среда, 21 августа 2019, 08:19
переглянути новину українською

В новом созыве украинского парламента депутатов от "Слуги народа" разместят непосредственно перед трибуной и президиумом, а остальные фракции отправят на галерку.

Об этом говорится в материале издания "Украинская правда".

По данным источника, телевизионная трансляция заседания в парламенте будет показывать только депутатов от президентской политической силы, так как камеры охватывают в основном близкую к президиуму часть зала.

Интересно, что раньше большинства всегда оставляло небольшой сектор впереди для фракций меньшинства.

В сети уже активно комментируют данное решение.

"В случае чего, к трибуне и президиуму ее не пустят превосходящие зеленые полчища "слуг народа" (парламент внутри парламента). Вакарчуку впервые запретят прыгать со сцены в толпу. Юлия Владимировна будет отжата не на передовую, но вглубь законодательных процессов. Петр Алексеевич будет отстаивать евровектор из-под толщ народного "восхищамса".

Придется блокировать задний проход в кулуары. В том числе - к парламентским туалетам", - пишет в Facebook журналист Евгений Кузьменко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что У Вакарчука и Зеленского сделали громкие заявления по поводу руководства Рады.

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский - первый президент, который начал выполнять Минские соглашения - Дмитрий Разумков

Дела против Порошенко: возможна ли "посадка"

У Украины уже есть главное оружие против России, нужно только им воспользо­ваться - Сергей Корсунский

Луценко приготовиться: кто следующий после Грымчака

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: