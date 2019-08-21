В сети ярко пошутили о новом размещении нардепов в зале Рады

В новом созыве украинского парламента депутатов от "Слуги народа" разместят непосредственно перед трибуной и президиумом, а остальные фракции отправят на галерку.

Об этом говорится в материале издания "Украинская правда".

По данным источника, телевизионная трансляция заседания в парламенте будет показывать только депутатов от президентской политической силы, так как камеры охватывают в основном близкую к президиуму часть зала.

Интересно, что раньше большинства всегда оставляло небольшой сектор впереди для фракций меньшинства.

В сети уже активно комментируют данное решение.

"В случае чего, к трибуне и президиуму ее не пустят превосходящие зеленые полчища "слуг народа" (парламент внутри парламента). Вакарчуку впервые запретят прыгать со сцены в толпу. Юлия Владимировна будет отжата не на передовую, но вглубь законодательных процессов. Петр Алексеевич будет отстаивать евровектор из-под толщ народного "восхищамса".

Придется блокировать задний проход в кулуары. В том числе - к парламентским туалетам", - пишет в Facebook журналист Евгений Кузьменко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что У Вакарчука и Зеленского сделали громкие заявления по поводу руководства Рады.