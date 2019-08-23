Кто из министров Гройсмана точно вылетит из Кабмина: список

В новом Кабинете министров точно не останется ни одного чиновника из квоты нынешнего премьера Владимира Гройсмана, а также большинства министров, работавших по квотам Петра Порошенко и "Народного фронта".

Об этом говорится в статье "Апострофа".

Таким образом, список министров, которые потеряют свои кресла выглядит так:

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко;

Министр спорта и молодежи Игорь Жданов;

Министр образования и науки Лилия Гриневич;

Министр инфраструктуры Владимир Омелян;

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак;

Министр агрополитики и продовольствия Ольга Трофимцева;

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш;

Министр культуры Евгений Нищук;

Министр социальной политики Андрей Рева;

Министр юстиции Павел Петренко.

Кроме того, свои должности потеряют министр информполитики Юрий Стець и министр по делам ветеранов Ирина Фриз. Однако, здесь скорее стоит говорить о сокращении, а не отставке. В команде президента Украины Владимира Зеленского намерены серьезно сократить оба ведомства и передать их функции другим министерствам.

После реформы свою должность может потерять и вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Ее полномочия могут передать Минэкономразвития и торговли, на которое претендует постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

В то же время, как отмечается в статье, глава МВД Арсен Аваков, а также и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун могут сохранить свои должности.

О причинах этого, а также о том, кто может получить кресло в Кабмине, читайте в материале "Апострофа": Зе-Кабмин: кого назначит и уволит Зеленский в первый день Рады.