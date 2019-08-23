Зе-Кабмин: кого назначит и уволит Зеленский в первый день Рады

Торжественное заседание и первая сессия Верховной Рады IX созыва состоится уже 29 августа. Ожидается, что в этот же день будут и первые кадровые назначения в Кабинет министров Украины, а также "зачистка" команды Петра Порошенко. Узнают ли украинцы уже на следующей неделе имя нового премьер-министра, кто из действующих чиновников имеет высокие шансы остаться на должностях, и кого лоббирует олигарх Игорь Коломойский - ответы на эти вопросы читайте в нашем материале.

До первой сессии нового парламента остались считанные дни, но никто с уверенностью не берется сказать, каким же будет состав Кабинета министров Украины при президенте Владимире Зеленском. Но даже в этой непростой ситуации можно прогнозировать, у кого есть шанс продолжить работу, но уже в условиях новой администрации, а также чьим интересам будут подыгрывать новые чиновники.

В частности, по словам депутата от "Слуги народа" и, судя по всему, будущего главы самой многочисленной фракции девятого созыва, Давида Арахамии, новое правительство будет технократическим, и "договорняков" во время его формирования не будет. При этом Арахамия заверил, что все новое правительство будет профессиональным.

По последней информации "Апострофа", наибольшие шансы возглавить Кабмин у заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука, который является профессиональным экономистом и достаточно удобной во всех смыслах кандидатурой для Зеленского.

Также по словам Арахамии, его политсила уже определилась с кандидатом на должность министра иностранных дел Украины (негласно такой кандидатурой называют нынешнего заместителя главы Офиса президента Вадима Пристайко, - "Апостроф"). Кроме того, по его словам, кто-то один из действующего состава точно останется, а шорт-лист по остальным министерствам ещё дополняется.

"Кто-то останется, кто – не могу сказать. Один человек – сто процентов... Все имеют шансы (остаться), но один человек точно", - сказал Арахамия журналистам.

Позже новоиспеченный политик проговорился, что среди действующих членов правительства наиболее высокие шансы остаться имеет министр финансов Оксана Маркарова.

"Все, что вам говорят, что 100% вероятность – это неправда. Вероятность у Маркаровой (остаться в Кабмине) самая высокая, но есть много других людей, которые обсуждаются. В том числе, [Арсен] Аваков и [Ульяна] Супрун... Конкретнее сказать не могу", – добавил Арахамия.

Министр для олигарха

По информации собеседника издания, близкого к окружению Оксаны Маркаровой, вполне вероятно, что она действительно останется в Кабмине. Ведь в ее назначении сейчас также очень заинтересован Игорь Коломойский, с которой у олигарха хоть и не близкие, но более тесные отношения, чем с нынешним руководством Национального банка Украины.

В назначении Оксаны Маркаровой сейчас также очень заинтересован Игорь Коломойский Фото: UNIAN

"Банковский сектор для Коломойского - его ахиллесова пята. Он будет всеми силами пытаться держать под контролем эту сферу или хотя бы влиять на интересующие его вопросы. И не нужно забывать, что вопрос с "Приватом" для него пока не решенный, поэтому его цель - вернуть деньги и в дальнейшем оставаться влиятельной фигурой на рынке", - говорит не под запись высокопоставленный чиновник в правительстве.

Дальнейшее пребывание Маркаровой на этом посту выгодно и в Офисе президента. Ведь назначенная в свое время в министерство еще по протекции Натальи Яресько, она достаточно эффективно держит связь с МВФ, с которым новая власть намерена продолжать сотрудничество.

Кроме того, по информации "Апострофа", опальный олигарх лоббирует своего человека еще в одном министерстве - энергетики и угольной промышленности. Приемлемой для него кандидатурой на сегодняшний день является топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко, которого ранее называли одним из претендентов на должность премьер-министра.

"Его умышленно называли одним из претендентов на должность премьера - просто для того, чтобы "прощупать" почву. Но сегодня это уже согласованная кандидатура на Минэнерго, которую Зеленский готов "отдать" Коломойскому за оказанную поддержку на президентских выборах и, тем самым, снять с себя его давление", - рассказывает осведомленный источник из окружения президента.

Как ранее писал "Апостроф", сейчас наибольший интерес Коломойского представляет "Укрнафта", которая является наполовину государственным предприятием (50% и 1 акция принадлежит "Нафтогазу", а 42% - контролируют компании группы "Приват" Игоря Коломойского, - "Апостроф").

Собственно, с целью усиления влияния на решение по "Укрнафте", по словам нашего собеседника, Коломойский и начал распространять тезис о том, что кто-то из топ-менеджеров НАК "Нафтогаз" - Андрей Коболев или Юрий Витренко - может стать следующим премьер-министром Украины. Но тяжело представить при каких условиях Зеленский готов был бы отдать своему бизнес-партнеру второе по значимости кресло в стране. Поэтому компромиссом между олигархом и президентом может стать должность главы Минэнерго.

Старые новые кадры

Что касается других кандидатур, то уже со стопроцентной уверенностью можно сказать, что в новом Кабмине не остается ни одного министра из квоты нынешнего премьер-министра Владимира Гройсмана, и большинства министров, избранных по квотам президента Петра Порошенко и представителей "Народного фронта".

В новом Кабмине не остается ни одного министра из квоты нынешнего премьер-министра Владимира Гройсмана Фото: kmu.gov.ua

Таким образом, под увольнение подпадают - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, министр спорта и молодежи Игорь Жданов, министр образования и науки Лилия Гриневич, министр инфраструктуры Владимир Омелян, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, министр аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева, министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш, министр культуры Евгений Нищук, министр социальной политики Андрей Рева и министр юстиции Павел Петренко.

Однозначно будут уволены министр информационной политики Юрий Стець и министр по делам ветеранов Ирина Фриз - но не потому, что были назначены по квоте Порошенко, а потому что в команде Зеленского серьезно нацелены эти структуры сократить, а функции передать другим министерствам. В тоже время, в пятницу, 23 августа, на II Международном волонтерском и ветеранской форуме президент Украины заверил, что Министерство по делам ветеранов никто ликвидировать не будет, подчеркнув, что ждет кандидатуры тех, кто мог бы в будущем возглавить это ведомство.

Стоит отметить, что в Офисе президента на сегодняшний день активно ведутся переговоры о том, как реформировать Кабинет министров. Изменения коснутся не только отдельных министерств, но и вице-премьер-министров. В частности, в команде Зеленского звучала идея объединить должность вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции (которую сейчас занимает Иванна Климпуш-Цинцадзе, - "Апостроф") с министром экономического развития и торговли, так как по многим вопросам эти сферы пересекаются. Претендентом на новую должность, по данным нашего издания, является постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. Но, скорее всего, этот вопрос не будет принят в числе первых, поэтому какое-то время структура Кабмина останется такой же. Однако, даже в этой ситуации есть риск того, что не менее, чем на полгода работа Кабмина будет частично заблокирована по причине реструктуризации.

Иные перспективы у нынешнего министра внутренних дел Арсена Авакова, который, вероятнее всего, продолжит работу в министерстве. Несмотря на многочисленные слухи о том, что Авакову сулят увольнение, ни для кого не секрет, насколько серьезной является эта должность и насколько серьезной фигурой является занимающий эту должность Аваков. Его сохранение на посту главы МВД – угроза того, что президент не будет иметь всю полноту власти в стране. Но его увольнение – угроза еще большей дестабилизации ситуации внутри страны. При этом, в Офисе президента рассматривают вариант сделать Авакова вице-премьер-министром по обороне или нацбезопасности, который будет контролировать весь силовой блок. Такой "компромисс" выгоден Зеленскому для того, чтобы формально оставить Авакова у власти, но в тоже время значительно уменьшить сферу его полномочий.

Неизвестна пока и дальнейшая судьба и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Президент Зеленский уже неоднократно высказывался скептично о реформе здравоохранения в стране, но у Супрун достаточно много западных лоббистов, которым президент, возможно, захочет угодить, оставив ее в правительстве.

В целом же, можно сделать вывод, что кадровую политику новая команда проводит в лучших традициях "старой" системы, то есть достаточно кулуарно. Остается только догадываться, что за этим стоит - отсутствие достойных кандидатур или желание угодить разного рода заинтересованным лицам. И пока до конца не ясно, какой из этих двух вариантов хуже.