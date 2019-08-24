Сколько и какое оружие Украина продала за границу: опубликован отчет за год

Государственная служба экспортного контроля опубликовала точные данные о продажах украинского вооружения заграницу в течение 2018 года.

Информация опубликована пресс-службой ведомства.

Так, за 2018 год Украина продала Таиланду 13 танков "Оплот" и две ремонтно-эвакуационные бронированные машины. Также были проданы 15 ракет Р-27: девять получил Алжир, а еще шесть - Казахстан.

В США за прошлый год Украина отправила 5068 единиц винтовок и карабинов и 177 тяжелых пулеметов. Также поставки вооружения проводились в Монголию, Турцию, Малайзию и Саудовскую Аравию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что предприятие "Шепетовский ремонтный завод", которое входит в состав концерна "Укроборонпром", разработало проект реактивной системы залпового огня, получившей обозначение БМ-21УМ и название "Берест".