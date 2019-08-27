Прямо в аэропорту: в Украине задержали экс-министра времен Януковича

Во вторник, 27 августа, в аэропорте "Жуляны" (Киев) задержали экс-министра здравоохранения Украины времен беглого экс-президента Виктора Януковича Раису Богатыреву.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свой источник.

"Богатырева … вернулась в Украину. Была в аэропорту "Жуляны" передана Нацполиции", - сказал собеседник.

Как известно, Богатырева в Украине подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016 года обратилась в Печерский районный суд Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Богатыревой.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что заместитель председателя МинВОТ Юрий Грымчак утверждает, что не причастен к взяточничеству, а раньше отказывался от значительно больших сумм, чем та, за которую он был задержан.