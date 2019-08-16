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Грымчак объяснился в суде за свою взятку

пятница, 16 августа 2019, 21:19
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Заместитель председателя МинВОТ Юрий Грымчак утверждает, что не причастен к взяточничеству, а раньше отказывался от значительно больших сумм, чем та, за которую он был задержан.

Об этом, как пишет "Украинская правда", он заявил во время заседания Деснянского районного суда в Чернигове.

"Когда здесь люди считают, что 500 тысяч - это большие средства, то я вам скажу: самая крупная взятка, которую мне предлагали - мы остановились на 6,5 миллионов долларов, я сказал, что мне это не интересно", - заявил Грымчак.

При этом он заявил, что мог получить и 10 миллионов долларов, если бы попросил об этом.

"Если бы я сказал - 10, мне бы дали 10, потому что эти деньги лежали вот так на диване, рядом огромная сумма. И я мог взять, сколько я хочу, и уйти с ними", - рассказал чиновник.

По его словам, такие деньги ему предлагали за то, чтобы он отдал свою карточку для голосования в Верховной Раде.

Сейчас суд готовится избрать ему меру пресечения. Смотрите онлайн заседания.

Подробности по задержанию Грымчака читайте в материале "Апострофа" .

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Раздел: Политика
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