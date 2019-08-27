В Украину прилетит советник Трампа, резко отзывавшийся о России: главные цитаты

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон запланировал визит в Киев, где у него пройдут встречи с партнерами.

Он подчеркнул, что США поддерживают реформы президента Владимира Зеленского.

Болтон известен своими резкими высказываниями в адрес президента России Владимира Путина. Предлагаем вспомнить самые яркие из них.

"Россия прошла через демократию и вышла с другой стороны. То же самое можно сказать о европейских институтах", - говорил он в интервью Financial Times 19 октября 2007 года.

"Если Россия пыталась вмешаться в наши выборы, она должна столкнуться с очень тяжелыми последствиями", - говорил Болтон в эфире Fox News 11 декабря 2016 года.

"Путин выводит войска из Сирии, чтобы показать европейцам, что он стабилизировал регион, а в ответ хочет снятия санкций, наложенных за Украину", - писал Болтон в Twitter 18 марта 2016 года.

"Если мы не предпримем немедленных, конкретных мер сейчас, Солсбери будет не последним местом, где мы увидим использование химического оружия... Я думаю, следует дать жесткий ответ", - говорил советник Трампа в эфире Fox News 15 марта 2018 года .

"Россия, Китай, Сирия, Иран и Северная Корея - это режимы, которые с вами договариваются, а потом врут про эти договоренности. И если политика безопасности США будет базироваться на фейках о том, что с ними вообще можно о чем-то договориться, то она обречена на провал", - говорил он в эфире Fox News 15 марта 2018 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что "безусловно, пригласил бы" главу России Владимира Путина на следующий саммит G7 в 2020 году.