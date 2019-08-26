RU  UA  EN

вторник, 27 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 августа

12:40
Актер "Дизель шоу" рассказал о первых успехах реабилитации после трагического ДТП
12:35
Названа фамилия главного кандидата Зеленского на пост премьера
12:29
На Землю обрушилась рекордная жара за всю историю: в ООН бьют тревогу
12:25
Осень переносится: прогноз погоды на конец августа и начало сентября
12:24
Украинская рэп-исполнительница alyona alyona угодила в шорт-лист именитой международной премии
12:20
Здравствуйте, я черт от Богдана: в сети ажиотаж из-за нового "скандала"
12:00
Харви Вайнштейну получил новые обвинения в сексуальном насилии: продюсер отрицает вину
11:54
Готов целовать ноги: сети взорвало фото "раба" Путина
11:46
Где смотреть онлайн Олимпиакос - Краснодар: расписание трансляций
11:44
Приехал удобрять Донбасс: сети разгневало видео признания российского "завоевателя"
11:38
В США умерла знаменитый дизайнер: в ее нарядах блистали Мишель Обама и Деми Мур
11:24
Российский город превратился в настоящий Мордор: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Возвращение Путина в G7: Трамп сделал новое заявление

понедельник, 26 августа 2019, 18:58
переглянути новину українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что "безусловно, пригласил бы" главу России Владимира Путина на следующий саммит G7 в 2020 году.

Об этом он заявил, выступая на саммите в Биаррице.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что он думает о внутриполитических последствиях для США после его предложения о возвращения России в G8, Трамп ответил, что ему "все равно".

По его словам, он не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении этого вопроса. Также он заявил, что "безусловно, пригласил бы" Путина на саммит в 2020 году, который пройдет в США.

Напомним, подробнее о предложении Трампа читайте в материале "Апострофа": Добро пожаловать, Russia: как Запад заигрывает с Путиным на глазах Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Дня Независимости Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленскому не надо поддаваться на провокации Израиля: в чем опасность для Украины

У Зеленского есть много путей, как вернуть Крым - Мустафа Джемилев

Отношения с соседями Украины: как Зеленскому не допустить новых конфликтов

Может ли Германия стать главным союзником Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: