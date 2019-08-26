Возвращение Путина в G7: Трамп сделал новое заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что "безусловно, пригласил бы" главу России Владимира Путина на следующий саммит G7 в 2020 году.

Об этом он заявил, выступая на саммите в Биаррице.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что он думает о внутриполитических последствиях для США после его предложения о возвращения России в G8, Трамп ответил, что ему "все равно".

По его словам, он не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении этого вопроса. Также он заявил, что "безусловно, пригласил бы" Путина на саммит в 2020 году, который пройдет в США.

Напомним, подробнее о предложении Трампа читайте в материале "Апострофа": Добро пожаловать, Russia: как Запад заигрывает с Путиным на глазах Украины.