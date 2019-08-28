Дело Вышинского: как Украина поступит с освобожденным топ-пропагандистом Путина

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого суд освободил из под стражи 28 августа, войдет в список для обмена между Россией и Украиной.

Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам источника, именно с обменом Вышинского связано недавнее решение суда.

"Вышинский будет идти на обмен, поэтому было принято решение об изменении ему меры пресечения. Процедура обмена пока не понятна, так как нет приговора суда", - сказал собеседник агентства.

В то же время пока нет информации, когда может состояться обмен.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Кирилл Вышинский ранее заявлял о том, что отказался участвовать в процессе обмена, поскольку намерен добиваться своего оправдания и освобождения в судах Украины.