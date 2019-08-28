В Украине освободили топ-пропагандиста Путина: видео из суда

В среду, 28 августа, Апелляционный суд в Киеве освободил главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

До этого прокуроры заявили, что не против смягчения меры пресечения журналисту, которого обвиняют в государственной измене, на личное обязательство.

В свою очередь сам обвиняемый заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия, если его выпустят под личное поручительство.

"Ваша честь, я подчеркиваю, что в моих интересах являться на судебные заседания, участвовать в процессе не затягивая и не избегая судебные заседания. Я готов взять на себя обязательства по первому решению суда являться на все судебные заседания и принимать в них участия в той форме, в которой суд сочтет возможным", - заявил Вышинский.

"Постановить новое решение, которым удовлетворить ходатайство защитника и изменить обвиняемому Вышинскому меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство", - отметил судья.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Кирилл Вышинский отказался участвовать в процессе обмена, поскольку намерен добиваться своего оправдания и освобождения в судах Украины.