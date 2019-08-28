Очень неудобно получилось: сеть взбудоражила странная деталь на фото Зеленского

В сети бурно обсуждают странный ляп на фото президента Украины Владимира Зеленского, "морщины" пиджака которого выдают якобы наличие бронежилета под ним.

Соответствующее фото выложил известный юморист Дмитрий Чекалкин в Facebook.

Идею наличия бронежилета под пиджаком у Зеленского подбросили в сети. При этом пользователи нашли два вероятных объяснения странным выпуклостям. По одной из версий, якобы Зеленский обязан носить бронежилет по протоколу. По второй – украинцы не исключают, что президент чего-то или кого-то боится.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети пользователи отметили, что президент Зеленский в ходе своего обращения к народу в честь Дня независимости несколько раз сделал ошибку, которая может вылиться в уголовное производство.