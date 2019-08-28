"Слугам народа" устроили "тренировку" в Раде: опубликованы фото

Народные депутаты от политической силы "Слуга народа" потренировались голосовать на своих рабочих местах в Верховной Раде.

Соответствующие снимки новоизбранные нардепы опубликовали в социальных сетях.

Как рассказал представитель президента в Раде нардеп "Слуги народа" Руслан Стефанчук, 28 августа в здании парламента собрали депутатов, которые не имеют опыта.

"Собрание посвятили тому, чтобы люди поняли, как технически воплощать те права, которые предоставлены им регламентом Украины: как проголосовать за, как против, как удержаться, как записаться на слово, как сняться с регистрации, как включить систему синхронизации перевода.

Прошло все быстро и понятно. Система "Рада" всего на 3 года младше нашего самого молодого депутата Святоша, которому 23 года", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Коломойский сравнил Зеленского и его команду с большевиками.