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Коломойский сравнил Зеленского и его команду с большевиками

среда, 28 августа 2019, 10:50
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Украинский олигарх Игорь Коломойский сравнил президента Украины Владимира Зеленского и его команду с матросом Железняком, который был одним из самых ярких участников революции в 1917 года.

По словам бизнесмена, партию Зеленского "Слуга народа" он сравнивает с большевиками во время событий 1917 года. Об этом он сказал в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

"Октябрь уже свершился, только учредительное собрание не разогнали силой, потому что большевики получили большинство в Раде. То есть где мы? У нас сейчас период как после ноября 17-го и перед апрелем 18-го. А в апреле 1918-го начался красный террор", - сказал он.

Коломойский добавил, что когда разгоняли учредительное собрание во время революции, никто не думал, что через полгода будет красный террор.

"Этот новый парламент – это есть матрос Железняк. Просто чуть-чуть перетасовали колоду. Если помните историю октябрьского переворота - временное правительство пришло в феврале и назначили выборы, учредительное собрание должно было быть в ноябре-декабре, выборы прошли, большевики взяли меньше 10%, а потом состоялось учредительное собрание, куда пришел матрос Железняк и сказал: "Идите все нах, караул устал". Они захватили всю власть - и потом началась диктатура", - завершил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Коломойский заинтересован оставить в должности министра финансов Оксану Маркарову.

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