В Раду могут зайти запасные "игроки" из "Квартала 95": опубликованы фото и биографии

Места некоторых нардепов от партии "Слуга народа", которые отказались от мандата, в Верховной Раде могут занять "запасные" кандидаты, среди которых есть члены команды "Квартал 95".

Об этом сообщает "Общественное движение ЧЕСНО".

В частности, вместо Андрея Лысюка нардепом станет Елена Хоменко, 129 номер в партийном списке. Ранее она занимала должность директора по управлению и развитию цифровых продуктов ООО "Квартал 95", а также работала на руководящих должностях в ведущих телеком- и ИТ-компаниях. Она является волонтеркой ОО "Лига волонтеров".

Хоменко родилась 7 декабря 1975 в Бишкеке, в Кыргызстане. Окончила экономический факультет Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана по специальности "Маркетинговый менеджмент". Получила диплом по маркетингу Чартерного института маркетинга (Chartered Institute of Marketing, UK).

Кроме Хоменко, в списке "запасных" есть еще одна участница "Квартала 95" – Ольга Руденко, которая работала в компании менеджером по маркетинговым коммуникациям.

Родилась она 29 мая 1979 в Киеве. Училась по специальности "Бизнес-администрирование" в Университете Бата (University of Bath) в Великобритании. Ранее занимала руководящие должности в сфере маркетинга и медиакоммуникаций.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Верховной Раде Украины назвали имена руководителей комитетов в парламенте.