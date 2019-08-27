Зеленский срочно созывает фракцию "Слуги народа": появились подробности

Президент Владимир Зеленский планирует провести закрытое совещание с фракцией "Слуга народа".

Об этом сообщает LB.ua.

"Завтра, 28 августа, с 16:00 до 19:00 все мы собираемся в "Парковый" (ранее штаб СН, - ред.), где пройдет встреча будущей фракции с президентом Владимиром Зеленским", - пишет издание со ссылкой на источник.

Так, депутатам поставлена задача "быть готовыми работать всю ночь с 29 на 30 августа, а также к возможному блокированию трибуны оппозицией".

Отмечается, что такие указания поступили потому что "должны быть приняты порядка 100 законов (помимо отмены неприкосновенности в первом чтении, - ред.), принят закон о большой реформе прокуратуры, которую возглавит Рябошапка".

Также известно, что на встрече Зеленского и депутатов "будет представлен премьер-министр (Александр Гончарук, - ред.), сегодня прошли окончательные консультации. Также 29 числа мы будем голосовать в Раде за состав правительства, поэтому работа будет до утра".

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского назвали фамилии глав парламентских комитетов.

Также вероятный состав нового Кабмина показали инфографикой.